На Мочищенском шоссе водителя грузовика выкинуло из кабины — он попал под колеса своей машины

Сегодня днем, 22 марта, около 17:00 на Мочищенском шоссе в Новосибирске столкнулись контейнеровоз «Мерседес» и автомобиль «Сузуки». В результате пострадал водитель большегруза.

— Водитель грузового автомобиля «Мерседес» (контейнеровоз) двигался по Мочищенскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону улицы Жуковского, в пути следования не справился с управлением и совершил наезд на разделительный отбойник. Затем столкнулся с автомобилем «Сузуки», который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.