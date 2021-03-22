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На Мочищенском шоссе водителя грузовика выкинуло из кабины — он попал под колеса своей машины

Личность мужчины сейчас устанавливается

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Водителя увезли в больницу

Водителя увезли в больницу

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В Новосибирске водителя выкинуло из контейнеровоза во время аварии

Сегодня днем, 22 марта, около 17:00 на Мочищенском шоссе в Новосибирске столкнулись контейнеровоз «Мерседес» и автомобиль «Сузуки». В результате пострадал водитель большегруза.

— Водитель грузового автомобиля «Мерседес» (контейнеровоз) двигался по Мочищенскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону улицы Жуковского, в пути следования не справился с управлением и совершил наезд на разделительный отбойник. Затем столкнулся с автомобилем «Сузуки», который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

После этого грузовик врезался в фонарный столб. По информации подписчика группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель контейнеровоза вылетел из кабины и попал под колеса своего автомобиля. В ГИБДД объяснили, что информацию об этом уточняют.

Пострадавшего увезли в больницу с различными травмами, его личность и обстоятельства ДТП выясняются.

На прошлой неделе два серьезных ДТП произошло на Бугринском мосту. В одном из них погиб начальник цеха завода имени Чкалова. НГС разобрался, с чем это может быть связано.

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