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В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ — это был его третий побег

Сейчас Валерий Вобликов заключен под стражу

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Подробности операции по розыску осужденного неизвестны

Подробности операции по розыску осужденного неизвестны

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В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ, который сбежал на Алтае

В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова. Он был объявлен в розыск в Алтайском крае. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста после смены меры пресечения на реальный срок. Это уже третий побег осужденного ранее за кражи и убийства спецназовца.

— 16 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В. Г., находящийся в федеральном розыске, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю. Сейчас осужденный заключен под стражу.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», Валерий Вобликов был под домашним арестом по уголовному делу об организации разбойного нападения. В январе 2021 года Вобликова осудили на 7 лет и 10 месяцев за разбой, но освободили от наказания из-за почти полной слепоты. Алтайский краевой суд отменил это решение, приговорив его к 10 годам реального срока. Однако Вобликов сбежал из-под домашнего ареста, не дожидаясь визита полицейских.

Валерий Вобликов известен тем, что в конце 90-х собрал группу, которая совершала налеты на дома и квартиры коммерсантов, связанных с Гусинобродским вещевым рынком. Во время одного из нападений двое потерпевших были убиты. В 2005 году Валерий Вобликов объявился в Ярославле. После задержания его привезли в отдел милиции, откуда он сбежал.

Летом 2006 года он совершил побег из СИЗО в Новосибирске с помощью брата-близнеца. Тогда же его задержали и отдали под суд — за все преступления он получил 19 лет заключения. Его родственник получил 1 год и 2 месяца колонии общего режима.

Прочитать подробности дела банды Вобликова можно здесь.

В конце октября прошлого года в Новосибирске задержали банду похитителей людей.

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Новосибирскзадержание
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