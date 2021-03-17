В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ — это был его третий побег

В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова. Он был объявлен в розыск в Алтайском крае. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста после смены меры пресечения на реальный срок. Это уже третий побег осужденного ранее за кражи и убийства спецназовца.



— 16 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В. Г ., находящийся в федеральном розыске, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю. Сейчас осужденный заключен под стражу.