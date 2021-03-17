В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ — это был его третий побег

В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ, который сбежал на Алтае
В Новосибирске задержали бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова. Он был объявлен в розыск в Алтайском крае. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста после смены меры пресечения на реальный срок. Это уже третий побег осужденного ранее за кражи и убийства спецназовца.
— 16 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Новосибирска был задержан осужденный
Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», Валерий Вобликов был под домашним арестом по уголовному делу об организации разбойного нападения. В январе 2021 года Вобликова осудили на 7 лет и 10 месяцев за разбой, но освободили от наказания из-за почти полной слепоты. Алтайский краевой суд отменил это решение, приговорив его к 10 годам реального срока. Однако Вобликов сбежал из-под домашнего ареста, не дожидаясь визита полицейских.
Валерий Вобликов известен тем, что в конце
Летом 2006 года он совершил побег из СИЗО в Новосибирске с помощью брата-близнеца. Тогда же его задержали и отдали под суд — за все преступления он получил 19 лет заключения. Его родственник получил 1 год и 2 месяца колонии общего режима.
Прочитать подробности дела банды Вобликова можно здесь.
В конце октября прошлого года в Новосибирске задержали банду похитителей людей.