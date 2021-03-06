Три человека в больнице: подробности массового ДТП на Октябрьском мосту

Появились подробности массового ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 5 марта. На Октябрьском мосту столкнулись четыре автомобиля.

— В 19:55 водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Avensis двигался со стороны площади Лыщинского по Октябрьскому мосту в сторону улицы Восход и в пути следования совершил столкновение с автомобилем Nissan Cube под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался со стороны улицы Восход в сторону площади Лыщинского во встречном направлении. В попутном направлении с автомобилем Nissan Cube двигался водитель Toyota Land Cruiser, с которым происходит боковое столкновение, также автомобиль Toyota Avensis задевает автомобиль Hyundai Solaris под управлением водителя 1996 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.