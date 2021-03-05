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На Октябрьском мосту произошло массовое ДТП — есть пострадавшие

Сейчас на месте работает ДПС

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Столкновение произошло на середине моста

Столкновение произошло на середине моста

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Несколько автомобилей столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

Вечером в пятницу, 5 марта, в Новосибирске произошла массовая авария на Октябрьском посту. Есть пострадавшие.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись пять автомобилей: «Тойота», «Нисса», ВАЗ-2114, «Тойота Лэнд Крузер» и пассажирская Газель». По описанию очевидца, некоторые участники ДТП получили травмы, в том числе, одному из мужчин зажало ноги.

Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:58.

— Столкновение четырех автомобилей. Есть пострадавший, мужчина, — говорилось в сообщении.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска пояснили, что сейчас на месте работают сотрудники ДПС, и пообещали позже сообщить подробности аварии.

В середине февраля на Добролюбова столкнулись сразу семь машин.

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Октябрьский моставариямассовое ДТП
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