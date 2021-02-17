На Добролюбова фура врезалась в микроавтобус — по цепочке друг в друга въехали семь машин

На Добролюбова в Новосибирске семь машин встали в «паровозик»
В Новосибирске на улице Добролюбова произошло массовое ДТП — друг за другом столкнулись семь машин.
— На спуске к Большевистской фура, не сумев затормозить, врезалась в микроавтобус
В итоге на дороге собралась пробка.
В ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что в ДТП никто из людей не пострадал. Сейчас на месте работают автоинспекторы, и в ближайшее время движение на дороге будет восстановлено.
Днем в конце января в Ленинском районе Новосибирска на пересечении улиц Большой и