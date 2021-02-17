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На Добролюбова фура врезалась в микроавтобус — по цепочке друг в друга въехали семь машин

На дороге, где случилась авария, возникла пробка

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В ДТП повреждения получили только автомобили

В ДТП повреждения получили только автомобили

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На Добролюбова в Новосибирске семь машин встали в «паровозик»

В Новосибирске на улице Добролюбова произошло массовое ДТП — друг за другом столкнулись семь машин.

— На спуске к Большевистской фура, не сумев затормозить, врезалась в микроавтобус Ford Transit, что повлекло цепную реакцию и привело к массовому ДТП, некоторые участники которого получили значительные повреждения, — сообщил подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

В итоге на дороге собралась пробка.

ДТП почти парализовало спуск к Большевистской

ДТП почти парализовало спуск к Большевистской

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В ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что в ДТП никто из людей не пострадал. Сейчас на месте работают автоинспекторы, и в ближайшее время движение на дороге будет восстановлено.

Днем в конце января в Ленинском районе Новосибирска на пересечении улиц Большой и 2-й Станционной произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля.

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ДТПмассовое ДТП
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