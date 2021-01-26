Массовое ДТП на 2-й Станционной: два человека госпитализированы

В Новосибирске двух человек после массового ДТП увезли в больницу
Сегодня днем, 26 января, в Ленинском районе Новосибирска на пересечении улиц Большой и 2-й Станционной произошло массовое ДТП.
По данным Новосибирской службы эвакуации, столкнулись четыре автомобиля: кроссовер BMW, универсал Subaru Outback, седан Mazda и еще один автомобиль. В ГИБДД сообщается о трех транспортных средствах — точной информации об их марке и модели пока нет.
— Около 14:00 в районе дома
Характер травм пострадавших и обстоятельства уточняются. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что пострадавших повезли в больницу
В Новосибирске на пересечении улиц Автогенной и Воинской «Газель» выбросило на встречную полосу. По словам очевидцев, в аварии разбились еще три автомобиля.