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Массовое ДТП на 2-й Станционной: два человека госпитализированы

На месте работает экипаж ГИБДД

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На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи

На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой помощи

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В Новосибирске двух человек после массового ДТП увезли в больницу

Сегодня днем, 26 января, в Ленинском районе Новосибирска на пересечении улиц Большой и 2-й Станционной произошло массовое ДТП.

По данным Новосибирской службы эвакуации, столкнулись четыре автомобиля: кроссовер BMW, универсал Subaru Outback, седан Mazda и еще один автомобиль. В ГИБДД сообщается о трех транспортных средствах — точной информации об их марке и модели пока нет.

— Около 14:00 в районе дома № 583 на улице Большой произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась двум участникам — они на данный момент отправлены в медицинское учреждение для оказания дальнейшей медицинской помощи. На месте работают сотрудники, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

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Характер травм пострадавших и обстоятельства уточняются. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что пострадавших повезли в больницу № 34.

В Новосибирске на пересечении улиц Автогенной и Воинской «Газель» выбросило на встречную полосу. По словам очевидцев, в аварии разбились еще три автомобиля.

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Новосибирскмассовое ДТП
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