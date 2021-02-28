На Коммунальном мосту произошла массовая авария — пострадали три человека

Вечером в субботу, 27 февраля, в Новосибирске на Коммунальном мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», перед улицей Восход на съезде с дамбы столкнулись брендированный автомобиль такси, Toyota Mark II и Hyundai Solaris.

— От удара оба автомобиля получили заметные повреждения, а в салоне такси сработали фронтальные подушки безопасности. Также, по словам читателя, есть пострадавшие — водитель «Тойоты» и два пассажира из «Хёндай», — сообщается в группе.