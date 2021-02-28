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На Коммунальном мосту произошла массовая авария — пострадали три человека

На месте работали медики

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Автомобили получили значительные повреждения

Автомобили получили значительные повреждения

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В Новосибирске произошло тройное ДТП с пострадавшими

Вечером в субботу, 27 февраля, в Новосибирске на Коммунальном мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», перед улицей Восход на съезде с дамбы столкнулись брендированный автомобиль такси, Toyota Mark II и Hyundai Solaris.

— От удара оба автомобиля получили заметные повреждения, а в салоне такси сработали фронтальные подушки безопасности. Также, по словам читателя, есть пострадавшие — водитель «Тойоты» и два пассажира из «Хёндай», — сообщается в группе.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

В минувшую пятницу «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в автобус с пассажирами — один человек погиб.

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