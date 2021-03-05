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«Я был сильно пьян»: появилось видео допроса мужчины, который пнул 81-летнюю женщину в Бердске

Следователи уже возбудили дело по статье «Хулиганство»

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На допросе мужчина признался, что был сильно пьян и плохо помнит эпизод

На допросе мужчина признался, что был сильно пьян и плохо помнит эпизод

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Появилось видео с допросом мужчины, который напал на пенсионерку в Бердске

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который напал на пенсионерку в Бердске несколько дней назад. Также СК обнародовал отрывок с допросом задержанного.

— Я не уверен, что это было. То ли мне померещилось. Потому что я сильно пьяный был. Очень сильно раскаиваюсь. Мне стыдно, — говорит мужчина в ролике.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданину).

— По данным следствия, днем 3 марта 2021 года в микрорайоне Северный города Бердск подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно встретив во дворе жилого дома 81-летнюю пожилую женщину, которая заведомо в силу своего возраста и состояния здоровья не могла оказать ему сопротивления и позвать на помощь, беспричинно нанес удар ногой по ее телу, затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз нанес удар, — говорится в сообщении СК.

Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Мужчину задержали сегодня. Инцидент произошел 3 марта и попал на камеры видеонаблюдения. Здесь мы публиковали видео нападения.

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СКдопросуголовное делохулиганство
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