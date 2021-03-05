Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который напал на пенсионерку в Бердске несколько дней назад. Также СК обнародовал отрывок с допросом задержанного.

— Я не уверен, что это было. То ли мне померещилось. Потому что я сильно пьяный был. Очень сильно раскаиваюсь. Мне стыдно, — говорит мужчина в ролике.

