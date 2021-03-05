Появилось видео с допросом мужчины, который напал на пенсионерку в Бердске
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который напал на пенсионерку в Бердске несколько дней назад. Также СК обнародовал отрывок с допросом задержанного.
— Я не уверен, что это было. То ли мне померещилось. Потому что я сильно пьяный был. Очень сильно раскаиваюсь. Мне стыдно, — говорит мужчина в ролике.
Уголовное дело возбуждено по
— По данным следствия, днем
Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.
Мужчину задержали сегодня. Инцидент произошел