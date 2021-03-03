В полиции рассказали, сколько детей пострадало в ДТП с начала 2021 года в Новосибирской области

В Новосибирске с начала года в ДТП пострадали 24 ребенка
За два месяца 2021 года на территории Новосибирской области произошло
— В эти ДТП входят случаи, когда дети переходили дорогу или просто шли и были сбиты автомобилями, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе
За нарушения правил перевозки детей сотрудниками ГИБДД в 2021 году уже привлечены к административной ответственности более
— Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей-родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле. В сложных зимних условиях особенно важно предпринять все меры для обеспечения безопасности детей, находящихся в салонах автомобилей, — добавили в ведомстве.
В начале февраля в Ленинском районе