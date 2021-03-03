3 марта среда
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 6/10
usd 74.58
eur 89.57
Тема дняТрагедия на Учительской: мужчина застрелил любимую

Все новости

Все новости

В полиции рассказали, сколько детей пострадало в ДТП с начала 2021 года в Новосибирской области

За два месяца в регионе произошло 19 аварий с участием детей

1 130
22Обсудить

Поделиться

Больше тысячи водителей были оштрафованы за нарушение правил перевозки детей&nbsp;

Больше тысячи водителей были оштрафованы за нарушение правил перевозки детей 

Поделиться

В Новосибирске с начала года в ДТП пострадали 24 ребенка

За два месяца 2021 года на территории Новосибирской области произошло 19 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых травмы получили 24 ребенка.

— В эти ДТП входят случаи, когда дети переходили дорогу или просто шли и были сбиты автомобилями, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Всего 5 таких случаев. Еще 14 ДТП — когда дети являлись пассажирами транспортных средств, там 19 несовершеннолетних получили травмы.

За нарушения правил перевозки детей сотрудниками ГИБДД в 2021 году уже привлечены к административной ответственности более 1500 водителей.

— Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей-родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле. В сложных зимних условиях особенно важно предпринять все меры для обеспечения безопасности детей, находящихся в салонах автомобилей, — добавили в ведомстве.

В начале февраля в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видео, там видно, как грузовой автомобиль сбивает ребенка, не снижая скорости.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДД
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...