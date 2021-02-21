21 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 1/10
usd 73.98
eur 89.66

Все новости

Все новости

Пятилетняя девочка попала в больницу с травмой лица после ДТП в Ленинском районе

Автомобиль, в котором она находилась, столкнулся с другим на повороте

1 722
4Обсудить

Поделиться

Две легковушки столкнулись на перекрестке

Две легковушки столкнулись на перекрестке

Поделиться

Пятилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Новосибирске

Пятилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Ленинском районе, где столкнулись две легковушки.

Авария произошла в воскресенье, 21 февраля, около восьми часов вечера. Водитель 1988 года рождения ехал за рулем Toyota Ipsum по улице Станиславского со стороны площади Труда. Поворачивая налево, на улицу Котовского, он столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого был водитель 1982 года рождения — он ехал по улице Станиславского со стороны Пархоменко в сторону площади Труда.

— По предварительным данным, в результате данного столкновения пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота» — девочка пяти лет, ее направили в лечебное учреждение с травмой лица, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС, инспекторы уточняют обстоятельства происшествия.

После тройного ДТП в Октябрьском районе в больницу увезли 5-месячного малыша.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПЛенинский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...