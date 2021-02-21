Пятилетняя девочка попала в больницу с травмой лица после ДТП в Ленинском районе

Пятилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Новосибирске
Пятилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Ленинском районе, где столкнулись две легковушки.
Авария произошла в воскресенье, 21 февраля, около восьми часов вечера. Водитель
— По предварительным данным, в результате данного столкновения пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота» — девочка пяти лет, ее направили в лечебное учреждение с травмой лица, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Сейчас на месте работает экипаж ДПС, инспекторы уточняют обстоятельства происшествия.
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