В Новосибирске произошло два тройных ДТП — после одного из них в больницу увезли 5-месячного ребенка

В Новосибирске произошло два тройных ДТП в разных частях города
В Новосибирске сегодня,
Первое — на улице Сибиряков-Гвардейцев.
— В 16:30 столкнулись грузовой автомобиль и два легковых. В одном из автомобилей пострадали мужчина-водитель и пассажирка. Их увезли в больницу медики. Травмы уточняются, — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Второе ДТП произошло в 16:50 на улице
— Столкновение трех автомобилей. 5-месячного с мамой увезли для дальнейшего обследования. Ребенок был в люльке, — объяснил автоинспектор.
На этой неделе разгорелся скандал после того, как появилось видео со скорой, которая не остановилась помочь пострадавшей в ДТП беременной женщине — в Минздраве объяснили, почему.