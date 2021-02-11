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В Новосибирске произошло два тройных ДТП — после одного из них в больницу увезли 5-месячного ребенка

Аварии произошли на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Воинской

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Авария на Сибиряков-Гвардейцев перекрыла трамвайные пути

Авария на Сибиряков-Гвардейцев перекрыла трамвайные пути

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В Новосибирске произошло два тройных ДТП в разных частях города

В Новосибирске сегодня, 11 февраля, произошло сразу два тройных ДТП, в каждом из них были пострадавшие.

Первое — на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— В 16:30 столкнулись грузовой автомобиль и два легковых. В одном из автомобилей пострадали мужчина-водитель и пассажирка. Их увезли в больницу медики. Травмы уточняются, — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Второе ДТП произошло в 16:50 на улице Воинской, 133.

— Столкновение трех автомобилей. 5-месячного с мамой увезли для дальнейшего обследования. Ребенок был в люльке, — объяснил автоинспектор.

На этой неделе разгорелся скандал после того, как появилось видео со скорой, которая не остановилась помочь пострадавшей в ДТП беременной женщине — в Минздраве объяснили, почему.

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ДТПДТП с пострадавшими
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