Скорая не остановилась помочь пострадавшей в ДТП беременной женщине — в Минздраве объяснили почему

9 февраля в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП. Водитель не справилась с управлением, и ее Nissan March улетел в кювет и перевернулся. На помощь бросились очевидцы. Автомобиль поставили на колеса, за рулем оказалась беременная девушка. По словам свидетелей, она плакала, держалась за живот и, вероятно, ей была нужна медицинская помощь.
Мило проезжала скорая, водитель которой лишь развел руками и поехал дальше. Другие водители бросились за ним в погоню, но он так и не остановился.
Очевидцы засняли последствия ДТП и момент погони на видео.
На инцидент отреагировали в пресс-службе Минздрава по Новосибирской области:
— Это не автомобиль скорой помощи. Это санитарная машина. Санитарные машины обычно используют для транспортировки или медика на дом к пациенту, или, к примеру, пожилых маломобильных пациентов в больницу. А также для доставки биологического материала в лабораторию, лекарственных препаратов и пр. В данном автомобиле находился только водитель, не имеющий медицинского образования. В настоящий момент администрация Ордынской ЦРБ выясняет все обстоятельства. Оценка действиям водителя будет дана после получения объяснений.
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