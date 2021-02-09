Скорая не остановилась помочь пострадавшей в ДТП беременной женщине — в Минздраве объяснили почему

9 февраля в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП. Водитель не справилась с управлением, и ее Nissan March улетел в кювет и перевернулся. На помощь бросились очевидцы. Автомобиль поставили на колеса, за рулем оказалась беременная девушка. По словам свидетелей, она плакала, держалась за живот и, вероятно, ей была нужна медицинская помощь.

Мило проезжала скорая, водитель которой лишь развел руками и поехал дальше. Другие водители бросились за ним в погоню, но он так и не остановился.