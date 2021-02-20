«Топтались на голове»: четверо напали на продавца Mgrill — в компании объявили награду за информацию

В Новосибирске четверо ворвались в павильон Mgrill и жестоко избили продавца
В Новосибирске четверо мужчин ворвались в павильон Mgrill и жестоко избили и запинали продавца. Инцидент произошел вчера,
Нападавшие ворвались в павильон внезапно, когда продавец стоял спиной ко входу. Мужчина не успел нажать на кнопку вызова охраны до того, как его избили.
— Заявление в полицию написано и от компании, и от сотрудника. Он сейчас дома, будет побои снимать. Вроде живой, но к чему это приведет? Ему по голове топтались, неизвестно, к чему это приведет. Нападавшие похитили
В компании попросили сообщать информацию в полицию по телефонам:
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
На прошлых выходных в Новосибирске в подъезде дома на улице Гребенщикова, 8 мужчина напал на женщину. Жестокое избиение запечатлела камера видеонаблюдения. Мы побывали на месте инцидента. Подробности этого происшествия вы можете узнать здесь.