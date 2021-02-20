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«Топтались на голове»: четверо напали на продавца Mgrill — в компании объявили награду за информацию

Из кассы павильона украли 2700 рублей

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Компания объявила награду в 25 тысяч рублей за информацию о нападавших

Компания объявила награду в 25 тысяч рублей за информацию о нападавших

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В Новосибирске четверо ворвались в павильон Mgrill и жестоко избили продавца

В Новосибирске четверо мужчин ворвались в павильон Mgrill и жестоко избили и запинали продавца. Инцидент произошел вчера, 19 февраля, около 22:00 на ул. Ватутина, 17/1, к. 3, избиение попало на камеры видеонаблюдения.

Нападавшие ворвались в павильон внезапно, когда продавец стоял спиной ко входу. Мужчина не успел нажать на кнопку вызова охраны до того, как его избили.

— Заявление в полицию написано и от компании, и от сотрудника. Он сейчас дома, будет побои снимать. Вроде живой, но к чему это приведет? Ему по голове топтались, неизвестно, к чему это приведет. Нападавшие похитили 2700 рублей, — рассказал корреспонденту НГС управляющий компании, представившийся Ильёй. — Тем, кто окажет реальную помощь в установлении личностей, гарантируем вознаграждение в 25 тысяч рублей.

В компании попросили сообщать информацию в полицию по телефонам: 232-64-79, 232-17-18.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

На прошлых выходных в Новосибирске в подъезде дома на улице Гребенщикова, 8 мужчина напал на женщину. Жестокое избиение запечатлела камера видеонаблюдения. Мы побывали на месте инцидента. Подробности этого происшествия вы можете узнать здесь.

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