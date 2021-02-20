«Топтались на голове»: четверо напали на продавца Mgrill — в компании объявили награду за информацию

В Новосибирске четверо мужчин ворвались в павильон Mgrill и жестоко избили и запинали продавца. Инцидент произошел вчера, 19 февраля , около 22:00 на ул. Ватутина, 17/1, к. 3 , избиение попало на камеры видеонаблюдения.

Нападавшие ворвались в павильон внезапно, когда продавец стоял спиной ко входу. Мужчина не успел нажать на кнопку вызова охраны до того, как его избили.

