Сибиряк напал на женщину в подъезде на Гребенщикова — жестокое избиение попало на видео

В Новосибирске в подъезде дома на улице Гребенщикова, 8 мужчина напал на женщину. Жестокое избиение запечатлела камера видеонаблюдения 13 февраля. Ролик разместили в группе «Инцидент.Новосибирск».

— В первом подъезде мужчина, если его так можно назвать, избивал женщину. Все проходили мимо. Она пролежала так почти час. Сестра с мужем пошли в магазин, увидели ее, вызвали скорую и полицию. Дальнейшие подробности неизвестны, — цитируем подписчика, приславшего видео, в паблике.

Предупреждаем — ролик может вас шокировать.