Сибиряк напал на женщину в подъезде на Гребенщикова — жестокое избиение попало на видео

Сибиряк жестокого избил женщину в подъезде на Гребенщикова
В Новосибирске в подъезде дома на улице Гребенщикова, 8 мужчина напал на женщину. Жестокое избиение запечатлела камера видеонаблюдения 13 февраля. Ролик разместили в группе «Инцидент.Новосибирск».
— В первом подъезде мужчина, если его так можно назвать, избивал женщину. Все проходили мимо. Она пролежала так почти час. Сестра с мужем пошли в магазин, увидели ее, вызвали скорую и полицию. Дальнейшие подробности неизвестны, — цитируем подписчика, приславшего видео, в паблике.
Предупреждаем — ролик может вас шокировать.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что участники конфликта, которые попали на видео, были знакомы, но из-за чего произошла драка — пока непонятно.
— 13 февраля в полицию поступило сообщение о драке по адресу: Гребенщикова, 8. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установили личность подозреваемого. Он был допрошен и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Потерпевшей выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит причиненный вред здоровью. Предварительно установлено, что она получила сотрясение головного мозга, — рассказали в полиции.
В прошлом году в Новосибирске мужчина напал на бывшую жену в ателье. Он напал на нее утром 30 декабря — избиение попало на камеры наблюдения.