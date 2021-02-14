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Сибиряк напал на женщину в подъезде на Гребенщикова — жестокое избиение попало на видео

Инцидент произошел 13 февраля

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Новосибирец бил женщину головой о пол и пытался придушить

Новосибирец бил женщину головой о пол и пытался придушить

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Сибиряк жестокого избил женщину в подъезде на Гребенщикова

В Новосибирске в подъезде дома на улице Гребенщикова, 8 мужчина напал на женщину. Жестокое избиение запечатлела камера видеонаблюдения 13 февраля. Ролик разместили в группе «Инцидент.Новосибирск».

— В первом подъезде мужчина, если его так можно назвать, избивал женщину. Все проходили мимо. Она пролежала так почти час. Сестра с мужем пошли в магазин, увидели ее, вызвали скорую и полицию. Дальнейшие подробности неизвестны, — цитируем подписчика, приславшего видео, в паблике.

Предупреждаем — ролик может вас шокировать.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что участники конфликта, которые попали на видео, были знакомы, но из-за чего произошла драка — пока непонятно.

— 13 февраля в полицию поступило сообщение о драке по адресу: Гребенщикова, 8. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установили личность подозреваемого. Он был допрошен и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Потерпевшей выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит причиненный вред здоровью. Предварительно установлено, что она получила сотрясение головного мозга, — рассказали в полиции.

В прошлом году в Новосибирске мужчина напал на бывшую жену в ателье. Он напал на нее утром 30 декабря — избиение попало на камеры наблюдения.

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избиениенападение
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