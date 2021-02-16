Мужчина избил маленького ребенка в подъезде одного из домов Новосибирска — видео 18+

В подъезде дома на улице Романтиков, 8 в Ленинском районе Новосибирска мужчина избил маленького ребёнка. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Очевидцы вызвали полицию.

В Следственном комитете РФ по Новосибирской области пояснили, что мужчина — не отец детей, а их дедушка. Женщина на видео — их бабушка.



— Предварительно установлено, что телесные повреждения ребёнку нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков. В настоящее время следователи опрашивают родителей и соседей семьи, устанавливают картину произошедших событий. Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения побоев малолетнему.