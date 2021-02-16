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Мужчина избил маленького ребенка в подъезде одного из домов Новосибирска — видео 18+

Соседи вызвали полицию

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Детей пыталась защищать их бабушка

Детей пыталась защищать их бабушка

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Мужчина жестоко избил ребенка в новосибирском ЖК «Дивногорский»

В подъезде дома на улице Романтиков, 8 в Ленинском районе Новосибирска мужчина избил маленького ребёнка. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Очевидцы вызвали полицию.

В Следственном комитете РФ по Новосибирской области пояснили, что мужчина — не отец детей, а их дедушка. Женщина на видео — их бабушка.

— Предварительно установлено, что телесные повреждения ребёнку нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков. В настоящее время следователи опрашивают родителей и соседей семьи, устанавливают картину произошедших событий. Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения побоев малолетнему.

В полиции уточнили, что к делу подключили комиссию по делам несовершеннолетних:

— В настоящее время инспекторами ПДН осуществляются все необходимые действия в пределах компетенции.

НГС публиковал откровенные истории жертв домашнего насилия. Почитайте, за что и как избивают новосибирцев родные. Осенью новосибирец вступился за сыновей и избил 10-летнюю девочку на детской площадке. Посмотрите видео, как это было. А в феврале другой мужчина избил двух подростков из-за сломанного снеговика.

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избиение
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