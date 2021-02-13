В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами из Шерегеша сломался в 30-градусный мороз — его пришлось буксировать

Сегодня утром, 13 февраля, около 09:30 на трассе Р-254 в Каргатском районе Новосибирской области сломался автобус с 45 пассажирами. Он ехал из Шерегеша в Омск, помощь людям оказали сотрудники дорожной службы.

— Субботняя поездка из Шерегеша в Омск для 45 человек, включая подростков, была внезапно прервана аварийной остановкой: у автобуса вышла из строя коробка передач. Помощь пришла быстро. Автобус обнаружила дежурная бригада Каргатского дорожно-ремонтного управления во время патрулирования участка трассы. Убедившись, что транспортное средство требует серьезного ремонта, дорожники оперативно вызвали на помощь тяжелую технику для буксировки и автобус для пересадки пассажиров, — говорится в сообщении пресс-службы «Сибуправтодора».