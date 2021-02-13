В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами из Шерегеша сломался в 30-градусный мороз — его пришлось буксировать

В Новосибирской области автобус из Шерегеша сломался в 30-градусный мороз
Сегодня утром, 13 февраля, около 09:30 на трассе Р-254 в Каргатском районе Новосибирской области сломался автобус с 45 пассажирами. Он ехал из Шерегеша в Омск, помощь людям оказали сотрудники дорожной службы.
— Субботняя поездка из Шерегеша в Омск для 45 человек, включая подростков, была внезапно прервана аварийной остановкой: у автобуса вышла из строя коробка передач. Помощь пришла быстро. Автобус обнаружила дежурная бригада Каргатского дорожно-ремонтного управления во время патрулирования участка трассы. Убедившись, что транспортное средство требует серьезного ремонта, дорожники оперативно вызвали на помощь тяжелую технику для буксировки и автобус для пересадки пассажиров, — говорится в сообщении пресс-службы «Сибуправтодора».
Автобус отбуксировали на безопасную стоянку при помощи трактора. В 10:30 пассажиров пересадили на другой автобус, так как двигатель работал, они не замерзли.
По данным сервиса Gismeteo, сегодня утром температура воздуха в Каргате составила от -31 до -35 градусов.
На этой неделе военные помогли десяти жителям региона, чьи машины попали в заносы во время морозов. НГС публиковал фото со спасением.
Синоптики рассказали, что в ближайшие дни новосибирцев ожидают температурные качели. Уже 15 февраля, в понедельник, ожидается потепление до -6 градусов.