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Военные машины пришли на помощь новосибирцам, застрявшим на дороге. Фото со спасением

На время морозов в регионе установили пункты помощи водителям

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Машины вытаскивали с помощью крупной техники&nbsp;

Машины вытаскивали с помощью крупной техники 

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Новосибирские военные помогли автомобилистам вытащить застрявшие машины

11 февраля новосибирские военные помогли 10 жителям региона, у которых возникли проблемы с автомобилями из-за сильных морозов.

Два таких случая произошли в районе Пашино.

— Военнослужащие Новосибирского гарнизона во время перемещения в пункт постоянной дислокации на автомобилях повышенной проходимости КАМАЗ и УАЗ, а также сотрудники военной транспортной полиции оказали помощь гражданским водителям, попавшим в снежные заносы на дороге, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

На время морозов на дорогах установят пункты помощи водителям

На время морозов на дорогах установят пункты помощи водителям

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Помощь автомобилистам также оказывала военная полиция

Помощь автомобилистам также оказывала военная полиция

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В ведомстве уточнили, что никому из водителей или пассажиров медицинская помощь не понадобилась.

Водителям будут помогать в случае внезапной поломки

Водителям будут помогать в случае внезапной поломки

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На маршрутах движения военной техники организовали мобильные посты для оказания помощи водителям в случае внезапной поломки на трассе.

Сегодня в Новосибирской области ожидаются морозы до -37 градусов. Синоптики рассказали, когда начнется потепление. В начале января дальнобойщику из Новосибирска, чей автомобиль замерз в Красноярском крае, помогли местные жители. Тогда на улице было -45.

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