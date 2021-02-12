Военные машины пришли на помощь новосибирцам, застрявшим на дороге. Фото со спасением

11 февраля новосибирские военные помогли 10 жителям региона, у которых возникли проблемы с автомобилями из-за сильных морозов.

Два таких случая произошли в районе Пашино.

— Военнослужащие Новосибирского гарнизона во время перемещения в пункт постоянной дислокации на автомобилях повышенной проходимости КАМАЗ и УАЗ, а также сотрудники военной транспортной полиции оказали помощь гражданским водителям, попавшим в снежные заносы на дороге, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.