Замерзающего дальнобойщика из Новосибирска спасли на трассе в Красноярском крае. Операция длилась три дня

По пути из Новосибирска в Иркутск на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае водитель грузовика DAF не справился с управлением и съехал в кювет. Попытки вытащить машину самостоятельно не принесли результата. Мужчина обратился за помощью. На вызов приехали сотрудники ГИБДД по Нижнеингашскому району, сообщает региональное ведомство.



Инспекторы оценили обстановку и предложили водителю подождать до утра. Операция по спасению замерзающего новосибирца длилась три дня. В течение всего этого времени участники неоднократно пытались вытащить автомобиль из кювета с помощью спецтехники. Но при температуре ниже -45 градусов техника выходила из строя.