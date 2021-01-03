Замерзающего дальнобойщика из Новосибирска спасли на трассе в Красноярском крае. Операция длилась три дня

По пути из Новосибирска в Иркутск на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае водитель грузовика DAF не справился с управлением и съехал в кювет. Попытки вытащить машину самостоятельно не принесли результата. Мужчина обратился за помощью. На вызов приехали сотрудники ГИБДД по Нижнеингашскому району, сообщает региональное ведомство.
Инспекторы оценили обстановку и предложили водителю подождать до утра. Операция по спасению замерзающего новосибирца длилась три дня. В течение всего этого времени участники неоднократно пытались вытащить автомобиль из кювета с помощью спецтехники. Но при температуре ниже -45 градусов техника выходила из строя.
Когда немного потеплело, полицейские обратились за помощью к военным. Выделенная ими спецтехника справилась с задачей, и грузовик вернули на дорогу.
Дальнобойщик записал видеообращение, в котором поблагодарил полицейских за оказанную помощь:
— Товарищи! Благодаря инспекторам ГИБДД меня вытащили из кювета, всем, чем они могли помочь, помогли. Каждый раз приезжали, интересовались, замерз я — не замерз. Выгоняли технику. Так что [всё хорошо] благодаря инспекторам и вашим людям (красноярцам — Прим. ред.), которые здесь живут — нормальные люди, приезжали, интересовались тоже. Никто не бросил, кушать приносили, воду приносили, всё нормально. Всем привет, я жив-здоров, поехал дальше.
Осенью в Новосибирске спасли большого попугая, который улетел из элитного ЖК. Птица успела замерзнуть.