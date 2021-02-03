Водитель в Ленинском районе чуть не сбил ребенка на переходе, а затем попал в ДТП — видео аварии

Сегодня, 3 февраля, в Новосибирске на Порт-Артурской произошло ДТП. Ребенка чудом не сбил автомобиль на пешеходном переходе — этот момент попал на видео.

Школьник попытался перейти дорогу и его чуть не сбил водитель, который не сбросил скорость перед переходом. На видео ребенок начал переходить дорогу в тот момент, когда на повороте стоял легковой автомобиль, пропускающий школьника. Но он не заметил несущийся по улице Порт-Артурской в сторону улицы Титова автомобиль.

Когда водитель заметил на нерегулируемом пешеходном переходе фигуру человека, то резко объехал ребенка. Но автомобиль занесло на встречную полосу, где он въехал в другую машину.