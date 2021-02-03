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Водитель в Ленинском районе чуть не сбил ребенка на переходе, а затем попал в ДТП — видео аварии

Он успел объехать школьника, но вылетел на встречную полосу

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Водитель вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем

Водитель вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем

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Водитель в Новосибирске чуть не сбил ребенка на переходе, а затем попал в ДТП

Сегодня, 3 февраля, в Новосибирске на Порт-Артурской произошло ДТП. Ребенка чудом не сбил автомобиль на пешеходном переходе — этот момент попал на видео.

Школьник попытался перейти дорогу и его чуть не сбил водитель, который не сбросил скорость перед переходом. На видео ребенок начал переходить дорогу в тот момент, когда на повороте стоял легковой автомобиль, пропускающий школьника. Но он не заметил несущийся по улице Порт-Артурской в сторону улицы Титова автомобиль.

Когда водитель заметил на нерегулируемом пешеходном переходе фигуру человека, то резко объехал ребенка. Но автомобиль занесло на встречную полосу, где он въехал в другую машину.

Публикуем момент аварии.

Как сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД, в аварии нет пострадавших.

Как сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД, в аварии нет пострадавших.

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В понедельник, 1 февраля, в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса грузовой «Газели», переходя улицу Титова. О происшествии корреспонденту НГС сообщил очевидец Дмитрий Звонарев. В январе в другой аварии в Ленинском районе также пострадал 10-летний мальчик — ребенка увезли в больницу с сотрясением и ушибом головы.

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ДТПНовосибирскавария
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