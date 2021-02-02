«Жизнь разрушена произошедшим»: год назад в Академгородке рухнула крыша — погибла студентка. Что изменилось в деле

Как изменилась жизнь участников смертельной вечеринки в Академгородке
Ровно год назад, в ночь с 1 на 2 февраля, гаражная вечеринка в новосибирском Академгородке закончилась трагедией — в здании, где проходило мероприятие, под тяжестью снега рухнула крыша. Под завалами погибла 22-летняя студентка, еще четверо пострадали. Под уголовное дело попали организаторы вечеринки Антон Шматов и Данил Одинцов, позже дело было заведено на замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровского, в введении предприятия которого находилось здание, где обрушилась крыша. Журналист НГС Алёна Истомина восстановила в деталях события той страшной ночи и узнала у фигурантов уголовного дела, почему они считают себя невиновными и как изменилась их жизнь за год.
Близкие погибшей под завалами Туяны Прушеновой до сих пор отказываются разговаривать с журналистами — слишком тяжело они пережили трагедию. Однокурсники вспоминают Туяну как тихую домашнюю девочку и говорят, что «вечеринки — это не про нее». Туяна родом из Улан-Удэ. В Новосибирск она приехала вместе с родной сестрой Надеждой — девушки вместе учились в НГМУ, до выпуска Туяне оставалось всего полгода.
В ту ночь студентка впервые вместе с сестрой Надеждой пошла на модную вечеринку — гараж-пати. Когда рухнула крыша, Туяна оказалась под завалами — она умерла в больнице, не приходя в сознание.
Постройка, где проходила вечеринка, считалась заброшенной и аварийной. Позже следователи установят, что здание находилось в ведении ФГУП «ЖКХ ННЦ». Организаторы гараж-пати, студент аспирантуры и айтишник Антон Шматов вместе со своим приятелем Данилом Одинцовым, сняли эту постройку, потому что «не находилось ничего другого подходящего».
— Было желание у всех тусоваться, приходить на вечеринки, собираться друзьями, — рассказывает Антон. — В Академгородке это негде было делать. Поэтому мы организовывали такие мероприятия. Мы делали их сначала летом, а потом стали делать зимой, потому что к нам подходили, говорили: «Как круто, давайте еще». Мы поняли, что есть желание, и стали делать такие вечеринки чаще.
Организация вечеринок для Шматова и Одинцова была как хобби — всю прибыль от вечеринок ребята вкладывали в развитие мероприятий, на оплату оборудования, работу диджея. Студенты мечтали делать глобальные мероприятия, например, привозить в Академгородок знаменитых музыкантов или организовать фестиваль музыки.
«Вам дышать есть чем? Ждите, сейчас откапывать будем!»
Участники вечеринки говорят, что это была обыкновенная тусовка с неплохой организацией. Всё произошло внезапно и незаметно, без грохота. Примерно в 03:30 ночи оборвалась музыка, в толпе несколько раз раздался крик: «Ребята, крыша упала», и люди начали выходить на улицу. Без паники и давки. Часть людей осталась внутри, помогли разгребать завалы.
— Когда я вышел, то увидел, что помещение, которое было гардеробом, стало как бы улицей. Из дверного проема видна гора снега. Я подбегаю, спрашиваю, нужна ли помощь. Как выяснилось, там были люди. Забираюсь на гору снега, кричу, есть ли кто живой под завалом. Спрашиваю: «Вам дышать есть чем? Ждите, сейчас откапывать будем!» — рассказывает Сергей, один из участников вечеринки.
Потом приехали сотрудники МЧС, участники вечеринки остались, чтобы помочь им. Сначала не могли понять, куда копать, потому что площадь обрушения оказалась большой, да и снега было много.
Когда всё произошло, Антон Шматов поехал до заправки. Ему позвонил брат Денис Шматов — парень оказался под завалами. Антон развернулся и сразу поехал назад.
— Брат мой там был, — вспоминает Шматов. — Он во время того, как лежал под крышей, звонил и говорил, что, возможно, это последний день, когда мы видимся: «Передай привет родителям, что я их люблю». Сейчас вам рассказываю, и у меня дрожь идет от того, что я это вспоминаю.
Сначала раскапывать пострадавших помогали участники вечеринки. Потом присоединились спасатели. Около 50 гостей остались помогать спецслужбам выкапывать людей из-под завалов.
— Копаем, вдруг вижу, как фонарик начинает светить. Начинаю копать в том направлении. Скоро показалась рука, схватилась за меня. Я дальше копаю. Следом откопали голову. Как выяснилось, рухнувшая крыша прижала парня по грудь, голова с руками торчат, всё остальное под крышей, а сверху снег. К этому времени уже приехало очень много сотрудников МЧС, человек 30, если не больше. Мы все копали, помогали, как могли. Сзади меня девушка худенькая стояла, без перчаток пыталась скрести этот снег. В итоге парня мы выкопали, я с ним на протяжении всего времени, пока выкапывали, общался. Он сознание только под конец потерял, — вспоминает участник вечеринки Сергей.
Когда сотрудник МЧС спилил кусок крыши, парня сразу достали и унесли на носилках. По словам Сергея, это один из тех пострадавших, кого забрали с переломом бедра.
— Люди уходили греться, их сменяли другие, копали любыми подручными средствами, даже голыми руками. Искали теплую воду для ребят и спасателей, передавали лопаты из рук в руки. При мне одного мальчика достали, все сразу же отошли, его пронесли на носилках через такой живой коридор. И потом сразу же начали снова копать, — рассказывает другая участница вечеринки.
По словам очевидцев, Туяну из-под завалов достали последней, она была без сознания. О том, что девушка погибла, участники и организаторы вечеринки узнали только под утро.
Арест и первое уголовное дело
Антон Шматов извиняется за то, что при воспоминаниях о событиях той ночи он запинается и немного заикается. Говорит, что сразу вспоминает допросы следователей. Общение с силовиками научило его обдумывать каждое слово и понимать, что любая неосторожная фраза потом может быть использована против тебя.
После того как из-под завала достали последнего человека, полиция забрала всех в отдел для свидетельских показаний.
— Там спросили, кто такой Антон Шматов, и задержали меня, — рассказывает он. — Не дали своего адвоката, оказывалось давление с точки зрения неуважения, как будто я опасный преступник-рецидивист. Хотя я понимал, что ничего противозаконного не совершал, что все вопросы к собственнику здания, и я сам как арендатор должен был получить безопасную услугу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (
Почему Шматов считает себя невиновным
Антон Шматов провел под домашним арестом 7 месяцев и 2 дня. Он слушал музыку, читал книги, играл на гитаре и общался с семьей. 4 сентября суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. С родителями Туяны он пока не разговаривал.
— Это очень сложный разговор, — объяснил Шматов. — Я понимаю, что это надо сделать. Но не хочется задеть живые струны. Мне кажется, наш разговор только заденет за живое. Мне и самому с ними сложно поговорить, эмоционально сложно. Им конкретно досталось, они сильно переживали. Позвонить им, сказать, что теперь я под подпиской, я могу с вами говорить — это будет издевательство и насмешка. Слова поддержки были актуальны сразу, в тот момент им нужно было, чтобы я с ними поговорил. А сейчас это будет неактуально и некрасиво с моей стороны.
Собеседник подчеркнул, что он не считает себя виновным в гибели Туяны, но и не снимает с себя ответственности с точки зрения причастности к событию. Ведь не было бы вечеринки — крыша обрушилась бы без жертв.
Сейчас Шматов пытается жить обычной жизнью. Но он не верит в то, что его могут освободить от уголовной ответственности — веры в справедливость у него не осталось.
— Кто виновен, это не мне решать, — добавил Антон. — В идеальном государстве решает всё судебная система. Разве вечеринки рушат крыши? Разве вечеринки имеют нелегальный характер? Или чья-то халатность является результатом? Я не могу комментировать чужие действия. Я могу сказать, что считаю про себя. Но кого-то судить я не имею ни морального, ни юридического права.
— У них в аренду было взято помещение для проведения вечеринки. Ни один арендатор, если это дополнительно не обговаривается, не должен снег чистить. Согласно постановлению Госстроя
Она добавила, что перед сдачей помещения собственник счистил только снеговые навесы, а саму крышу не чистил.
Второй организатор — Данил Одинцов — также находится под подпиской о невыезде. Как объясняет адвокат Одинцова Мария Мамонтова, это произошло, потому что Шматов решал основные организационные моменты, в том числе именно он договаривался об аренде помещения.
Почему не очистили крышу
Уголовное дело возбуждено также на заместителя директора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровского. Про себя он рассказывает немного — в Академгородок приехал после института, по распределению. Подчеркивает, что тогда в Академ отправляли только отличившихся. 24 года проработал на предприятии энергетики и водоснабжения Новосибирского научного центра, откуда перешел во ФГУП «ЖКХ ННЦ».
— Я находился в отпуске далеко от Новосибирска и никак не участвовал в организации злополучного мероприятия или в принятии решения о проведении этого мероприятия, — объясняет Понуровский. — Уже год я не работаю, здоровье реально подорвано, а жизнь фактически разрушена произошедшим. 7 месяцев домашнего ареста и год уголовного преследования подорвали здоровье. Сейчас я на больничном.
Понуровский говорит, что тяжело переживает смерть Туяны Прушеновой, так как он сам отец и понимает тяжесть утраты ее родителей.
— Но эта смерть не последняя в этой трагедии, — добавил собеседник. — Моя мама умерла, не пережив трагедии. Она всегда была уверена в моих честности и благополучии, потому что никогда за все 53 года моей жизни в плохие истории я не попадал, наоборот, только получал грамоты и поощрения. Обвинение мне предъявлено по ошибке. Это связано с тем, что в распоряжение следствия сразу же передали подложные документы о моей якобы причастности к эксплуатации злополучного строения. Сейчас всё выяснилось, и я жду оценки следствием этого факта.
Адвокат Понуровского Татьяна Щербакова в беседе с журналистом НГС пояснила, что намерена доказать невиновность Понуровского.
В Следственном комитете корреспонденту НГС коротко пояснили, что расследование уголовного дела пока продолжается.