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«Жизнь разрушена произошедшим»: год назад в Академгородке рухнула крыша — погибла студентка. Что изменилось в деле

Организаторы трагической вечеринки с дрожью в голосе вспоминают, как откапывали людей и кого не спасли

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Фотографии с места проведения гаражной вечеринки, сделанные ночью 2 февраля

Фотографии с места проведения гаражной вечеринки, сделанные ночью 2 февраля

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Как изменилась жизнь участников смертельной вечеринки в Академгородке

Ровно год назад, в ночь с 1 на 2 февраля, гаражная вечеринка в новосибирском Академгородке закончилась трагедией — в здании, где проходило мероприятие, под тяжестью снега рухнула крыша. Под завалами погибла 22-летняя студентка, еще четверо пострадали. Под уголовное дело попали организаторы вечеринки Антон Шматов и Данил Одинцов, позже дело было заведено на замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровского, в введении предприятия которого находилось здание, где обрушилась крыша. Журналист НГС Алёна Истомина восстановила в деталях события той страшной ночи и узнала у фигурантов уголовного дела, почему они считают себя невиновными и как изменилась их жизнь за год.

Близкие погибшей под завалами Туяны Прушеновой до сих пор отказываются разговаривать с журналистами — слишком тяжело они пережили трагедию. Однокурсники вспоминают Туяну как тихую домашнюю девочку и говорят, что «вечеринки — это не про нее». Туяна родом из Улан-Удэ. В Новосибирск она приехала вместе с родной сестрой Надеждой — девушки вместе учились в НГМУ, до выпуска Туяне оставалось всего полгода.

В ту ночь студентка впервые вместе с сестрой Надеждой пошла на модную вечеринку — гараж-пати. Когда рухнула крыша, Туяна оказалась под завалами — она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Туяну похоронили на родине, в Улан-Удэ

Туяну похоронили на родине, в Улан-Удэ

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Постройка, где проходила вечеринка, считалась заброшенной и аварийной. Позже следователи установят, что здание находилось в ведении ФГУП «ЖКХ ННЦ». Организаторы гараж-пати, студент аспирантуры и айтишник Антон Шматов вместе со своим приятелем Данилом Одинцовым, сняли эту постройку, потому что «не находилось ничего другого подходящего».

— Было желание у всех тусоваться, приходить на вечеринки, собираться друзьями, — рассказывает Антон. — В Академгородке это негде было делать. Поэтому мы организовывали такие мероприятия. Мы делали их сначала летом, а потом стали делать зимой, потому что к нам подходили, говорили: «Как круто, давайте еще». Мы поняли, что есть желание, и стали делать такие вечеринки чаще.

Организация вечеринок для Шматова и Одинцова была как хобби — всю прибыль от вечеринок ребята вкладывали в развитие мероприятий, на оплату оборудования, работу диджея. Студенты мечтали делать глобальные мероприятия, например, привозить в Академгородок знаменитых музыкантов или организовать фестиваль музыки.

Постройка, где проходила вечеринка, считалась заброшенной и аварийной

Постройка, где проходила вечеринка, считалась заброшенной и аварийной

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«Вам дышать есть чем? Ждите, сейчас откапывать будем!»

Участники вечеринки говорят, что это была обыкновенная тусовка с неплохой организацией. Всё произошло внезапно и незаметно, без грохота. Примерно в 03:30 ночи оборвалась музыка, в толпе несколько раз раздался крик: «Ребята, крыша упала», и люди начали выходить на улицу. Без паники и давки. Часть людей осталась внутри, помогли разгребать завалы.

— Когда я вышел, то увидел, что помещение, которое было гардеробом, стало как бы улицей. Из дверного проема видна гора снега. Я подбегаю, спрашиваю, нужна ли помощь. Как выяснилось, там были люди. Забираюсь на гору снега, кричу, есть ли кто живой под завалом. Спрашиваю: «Вам дышать есть чем? Ждите, сейчас откапывать будем!» — рассказывает Сергей, один из участников вечеринки.

Кадры со смертельной вечеринки — в помещении собралось не меньше 200 участников

Кадры со смертельной вечеринки — в помещении собралось не меньше 200 участников

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Потом приехали сотрудники МЧС, участники вечеринки остались, чтобы помочь им. Сначала не могли понять, куда копать, потому что площадь обрушения оказалась большой, да и снега было много.

Когда всё произошло, Антон Шматов поехал до заправки. Ему позвонил брат Денис Шматов — парень оказался под завалами. Антон развернулся и сразу поехал назад.

— Брат мой там был, — вспоминает Шматов. — Он во время того, как лежал под крышей, звонил и говорил, что, возможно, это последний день, когда мы видимся: «Передай привет родителям, что я их люблю». Сейчас вам рассказываю, и у меня дрожь идет от того, что я это вспоминаю.

Сначала раскапывать пострадавших помогали участники вечеринки. Потом присоединились спасатели. Около 50 гостей остались помогать спецслужбам выкапывать людей из-под завалов.

— Копаем, вдруг вижу, как фонарик начинает светить. Начинаю копать в том направлении. Скоро показалась рука, схватилась за меня. Я дальше копаю. Следом откопали голову. Как выяснилось, рухнувшая крыша прижала парня по грудь, голова с руками торчат, всё остальное под крышей, а сверху снег. К этому времени уже приехало очень много сотрудников МЧС, человек 30, если не больше. Мы все копали, помогали, как могли. Сзади меня девушка худенькая стояла, без перчаток пыталась скрести этот снег. В итоге парня мы выкопали, я с ним на протяжении всего времени, пока выкапывали, общался. Он сознание только под конец потерял, — вспоминает участник вечеринки Сергей.

Когда сотрудник МЧС спилил кусок крыши, парня сразу достали и унесли на носилках. По словам Сергея, это один из тех пострадавших, кого забрали с переломом бедра.

Большинство людей самостоятельно эвакуировалось из помещения. Но несколько человек оказались в эпицентре обрушения, их завалило обломками кровли и снегом

Большинство людей самостоятельно эвакуировалось из помещения. Но несколько человек оказались в эпицентре обрушения, их завалило обломками кровли и снегом

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— Люди уходили греться, их сменяли другие, копали любыми подручными средствами, даже голыми руками. Искали теплую воду для ребят и спасателей, передавали лопаты из рук в руки. При мне одного мальчика достали, все сразу же отошли, его пронесли на носилках через такой живой коридор. И потом сразу же начали снова копать, — рассказывает другая участница вечеринки.

По словам очевидцев, Туяну из-под завалов достали последней, она была без сознания. О том, что девушка погибла, участники и организаторы вечеринки узнали только под утро.

Арест и первое уголовное дело

Антон Шматов извиняется за то, что при воспоминаниях о событиях той ночи он запинается и немного заикается. Говорит, что сразу вспоминает допросы следователей. Общение с силовиками научило его обдумывать каждое слово и понимать, что любая неосторожная фраза потом может быть использована против тебя.

После того как из-под завала достали последнего человека, полиция забрала всех в отдел для свидетельских показаний.

— Там спросили, кто такой Антон Шматов, и задержали меня, — рассказывает он. — Не дали своего адвоката, оказывалось давление с точки зрения неуважения, как будто я опасный преступник-рецидивист. Хотя я понимал, что ничего противозаконного не совершал, что все вопросы к собственнику здания, и я сам как арендатор должен был получить безопасную услугу.

Антон Шматов провел под домашним арестом 7 месяцев и два дня

Антон Шматов провел под домашним арестом 7 месяцев и два дня

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Антона Шматова отправили под домашний арест. В отношении его приятеля Данила Одинцова также возбудили уголовное дело, его оставили под подпиской о невыезде. Позже под домашний арест отправили и Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ». Именно в ведении этого предприятия находилось здание, в котором обрушилась крыша.

Почему Шматов считает себя невиновным

Антон Шматов провел под домашним арестом 7 месяцев и 2 дня. Он слушал музыку, читал книги, играл на гитаре и общался с семьей. 4 сентября суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. С родителями Туяны он пока не разговаривал.

— Это очень сложный разговор, — объяснил Шматов. — Я понимаю, что это надо сделать. Но не хочется задеть живые струны. Мне кажется, наш разговор только заденет за живое. Мне и самому с ними сложно поговорить, эмоционально сложно. Им конкретно досталось, они сильно переживали. Позвонить им, сказать, что теперь я под подпиской, я могу с вами говорить — это будет издевательство и насмешка. Слова поддержки были актуальны сразу, в тот момент им нужно было, чтобы я с ними поговорил. А сейчас это будет неактуально и некрасиво с моей стороны.

Собеседник подчеркнул, что он не считает себя виновным в гибели Туяны, но и не снимает с себя ответственности с точки зрения причастности к событию. Ведь не было бы вечеринки — крыша обрушилась бы без жертв.

Сейчас Шматов пытается жить обычной жизнью. Но он не верит в то, что его могут освободить от уголовной ответственности — веры в справедливость у него не осталось.

— Кто виновен, это не мне решать, — добавил Антон. — В идеальном государстве решает всё судебная система. Разве вечеринки рушат крыши? Разве вечеринки имеют нелегальный характер? Или чья-то халатность является результатом? Я не могу комментировать чужие действия. Я могу сказать, что считаю про себя. Но кого-то судить я не имею ни морального, ни юридического права.

Крыша обрушилась примерно в 03:30 ночи

Крыша обрушилась примерно в 03:30 ночи

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— У них в аренду было взято помещение для проведения вечеринки. Ни один арендатор, если это дополнительно не обговаривается, не должен снег чистить. Согласно постановлению Госстроя № 170, толщина снега на эксплуатируемой крыше не должна превышать 30 сантиметров. Там нагрузка снеговая была около метра, это должен был убирать собственник. По большому счету, под этими же завалами мог и Шматов оказаться, кто угодно. Как связать эти два события — то, что обвалилась крыша, под этими завалами оказались люди, и саму организацию вечеринки? Очевидно, что связи не имеется. Собственник же готовил помещение, проводил туда электричество, — рассказала адвокат Шматова Елена Добрицкая.

Она добавила, что перед сдачей помещения собственник счистил только снеговые навесы, а саму крышу не чистил.

Второй организатор — Данил Одинцов — также находится под подпиской о невыезде. Как объясняет адвокат Одинцова Мария Мамонтова, это произошло, потому что Шматов решал основные организационные моменты, в том числе именно он договаривался об аренде помещения.

Почему не очистили крышу

Уголовное дело возбуждено также на заместителя директора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровского. Про себя он рассказывает немного — в Академгородок приехал после института, по распределению. Подчеркивает, что тогда в Академ отправляли только отличившихся. 24 года проработал на предприятии энергетики и водоснабжения Новосибирского научного центра, откуда перешел во ФГУП «ЖКХ ННЦ».

— Я находился в отпуске далеко от Новосибирска и никак не участвовал в организации злополучного мероприятия или в принятии решения о проведении этого мероприятия, — объясняет Понуровский. — Уже год я не работаю, здоровье реально подорвано, а жизнь фактически разрушена произошедшим. 7 месяцев домашнего ареста и год уголовного преследования подорвали здоровье. Сейчас я на больничном.

Понуровский говорит, что тяжело переживает смерть Туяны Прушеновой, так как он сам отец и понимает тяжесть утраты ее родителей.

— Но эта смерть не последняя в этой трагедии, — добавил собеседник. — Моя мама умерла, не пережив трагедии. Она всегда была уверена в моих честности и благополучии, потому что никогда за все 53 года моей жизни в плохие истории я не попадал, наоборот, только получал грамоты и поощрения. Обвинение мне предъявлено по ошибке. Это связано с тем, что в распоряжение следствия сразу же передали подложные документы о моей якобы причастности к эксплуатации злополучного строения. Сейчас всё выяснилось, и я жду оценки следствием этого факта.

СЮЖЕТ

Обрушение крыши в Академгородке

Адвокат Понуровского Татьяна Щербакова в беседе с журналистом НГС пояснила, что намерена доказать невиновность Понуровского.

В Следственном комитете корреспонденту НГС коротко пояснили, что расследование уголовного дела пока продолжается.

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Академгородокрухнувшая крыша
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