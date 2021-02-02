«Жизнь разрушена произошедшим»: год назад в Академгородке рухнула крыша — погибла студентка. Что изменилось в деле

Потом приехали сотрудники МЧС, участники вечеринки остались, чтобы помочь им. Сначала не могли понять, куда копать, потому что площадь обрушения оказалась большой, да и снега было много.



Когда всё произошло, Антон Шматов поехал до заправки. Ему позвонил брат Денис Шматов — парень оказался под завалами. Антон развернулся и сразу поехал назад.

— Брат мой там был, — вспоминает Шматов. — Он во время того, как лежал под крышей, звонил и говорил, что, возможно, это последний день, когда мы видимся: «Передай привет родителям, что я их люблю». Сейчас вам рассказываю, и у меня дрожь идет от того, что я это вспоминаю.

Сначала раскапывать пострадавших помогали участники вечеринки. Потом присоединились спасатели. Около 50 гостей остались помогать спецслужбам выкапывать людей из-под завалов.

— Копаем, вдруг вижу, как фонарик начинает светить. Начинаю копать в том направлении. Скоро показалась рука, схватилась за меня. Я дальше копаю. Следом откопали голову. Как выяснилось, рухнувшая крыша прижала парня по грудь, голова с руками торчат, всё остальное под крышей, а сверху снег. К этому времени уже приехало очень много сотрудников МЧС, человек 30, если не больше. Мы все копали, помогали, как могли. Сзади меня девушка худенькая стояла, без перчаток пыталась скрести этот снег. В итоге парня мы выкопали, я с ним на протяжении всего времени, пока выкапывали, общался. Он сознание только под конец потерял, — вспоминает участник вечеринки Сергей.

