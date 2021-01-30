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На Вокзальной магистрали автомобиль сбил пешехода

Предположительно, у пострадавшего сломана нога

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На месте работали скорая и ГИБДД

На месте работали скорая и ГИБДД

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Автомобиль сбил человека в центре Новосибирска

Поздно вечером в пятницу, 29 января, в Железнодорожном районе пострадал пешеход, который переходил дорогу.

Как сообщила одна из очевидиц, на месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и экипаж ГИБДД.

Информация об аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:59.

— Наезд на пешехода около Вокзальной магистрали, 19. Предположительно, у пострадавшего сломана нога, — говорилось в сообщении.

Марка автомобиля не уточняется.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать информацию.

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ДТПсбил пешехода
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