На Вокзальной магистрали автомобиль сбил пешехода

Автомобиль сбил человека в центре Новосибирска
Поздно вечером в пятницу, 29 января, в Железнодорожном районе пострадал пешеход, который переходил дорогу.
Как сообщила одна из очевидиц, на месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и экипаж ГИБДД.
Информация об аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:59.
— Наезд на пешехода около Вокзальной магистрали, 19. Предположительно, у пострадавшего сломана нога, — говорилось в сообщении.
Марка автомобиля не уточняется.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать информацию.
На прошлой неделе легковой автомобиль сбил мать с 6-летней дочерью.