Легковушка сбила мать с 6-летней дочерью на Сибиряков-Гвардейцев — обе в больнице

Вечером 21 января в Кировском районе 28-летний водитель на автомобиле Acura в межквартальном проезде на улице Сибиряков-Гвардейцев, 59 сбил двух пешеходов — мать с шестилетней дочерью. Пострадавших госпитализировали.
— В 18 часов 50 минут на территории Кировского района водитель 1992 года рождения двигался на автомобиле Acura по межквартальному проезду от дома 57/2 улицы Сибиряков-Гвардейцев, в сторону улицы Зорге и у дома 59 и допустил наезд на двух пешеходов — маму и девочку 2014 года рождения. В результате ДТП обоих пешеходов доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, уточняются все обстоятельства происшествия, — сообщила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.
Движение пешеходов в дворовых территориях разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. Для водителей максимальная скорость движения составляет 20 км/ч.
Автомобили нередко наезжают на пешеходов с детьми. В начале января возле Оперного «Хонда» сбила женщину с 3-летней девочкой. Водитель двигался задним ходом. А в конце 2020-го в Советском районе «четырнадцатая» сбила двух сестер, которые шли с матерью из магазина.