На Депутатской «Хонда» сбила женщину с 3-летней девочкой

Вечером 3 января на Депутатской улице в районе дома
— Автомобиль двигался задним ходом со стороны улицы Серебренниковской в сторону Красного проспекта. Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.
В ГИБДД напомнили, что движение транспорта задним ходом разрешено при условии, что водитель уверен в безопасности маневра и не создает помех другим участникам движения.
В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. В ноябре жертвой «Фольксвагена» на пешеходном переходе стала пенсионерка.