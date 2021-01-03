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На Депутатской «Хонда» сбила женщину с 3-летней девочкой

Водитель не заметил пешеходов

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Автомобиль двигался задним ходом

Автомобиль двигался задним ходом

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Вечером 3 января на Депутатской улице в районе дома № 38 в Новосибирске 29-летний водитель на автомобиле Honda Accord сбил женщину и трехлетнюю девочку — предположительно, бабушку и внучку. Их госпитализировали.

— Автомобиль двигался задним ходом со стороны улицы Серебренниковской в сторону Красного проспекта. Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.

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В ГИБДД напомнили, что движение транспорта задним ходом разрешено при условии, что водитель уверен в безопасности маневра и не создает помех другим участникам движения.

В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. В ноябре жертвой «Фольксвагена» на пешеходном переходе стала пенсионерка.

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ДТПДепутатская улица
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