На проспекте Димитрова загорелся «Кадиллак» — очевидцы слышали взрывы

Внедорожник загорелся на проспекте Димитрова
В четверг, 28 января, в Новосибирске на проспекте Димитрова загорелся внедорожник. На месте работали пожарные.
Как сообщил в редакцию читатель НГС, из загоревшегося автомобиля было слышно два громких хлопка.
В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
— В 17:54 пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар на проспекте Димитрова. Через три минуты были на месте вызова. Локализовали
Хозяева автомобиля находились рядом. Они не пострадали.
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