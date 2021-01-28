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На проспекте Димитрова загорелся «Кадиллак» — очевидцы слышали взрывы

Горел моторный отсек

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Были слышны взрывы

Были слышны взрывы

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Внедорожник загорелся на проспекте Димитрова в Новосибирске

В четверг, 28 января, в Новосибирске на проспекте Димитрова загорелся внедорожник. На месте работали пожарные.

Как сообщил в редакцию читатель НГС, из загоревшегося автомобиля было слышно два громких хлопка.

В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

— В 17:54 пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар на проспекте Димитрова. Через три минуты были на месте вызова. Локализовали в 17:59. Полная ликвидация пожара — в 18:09. По прибытии в моторном отсеке автомобиля марки «Кадиллак» происходило открытое горение, — рассказали в ведомстве.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Хозяева автомобиля находились рядом. Они не пострадали.

В центре Новосибирска загорелся BMW — очевидцы пытались потушить его снегом.

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МЧСгорит автомобильпожар
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