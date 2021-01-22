В центре Новосибирска загорелся BMW — очевидцы пытались потушить его снегом

В центре Новосибирска горел легковой автомобиль
Вечером в пятницу, 22 января, в Центральном районе Новосибирска загорелся автомобиль.
Пожар случился в восьмом часу вечера. В подкапотном отсеке седана BMW 7 Series, припаркованного на улице Семьи Шамшиных у дома по адресу Державина, 47, произошло возгорание.
По информации группы новосибирской службы эвакуации АСТ-54 во «ВКонтакте», очевидцы до прибытия пожарных сбили столб пламени снегом. В результате пожара автомобиль был серьезно поврежден огнем.
— Через семь минут после вызова были на месте, за две минуты горение ликвидировано, горело в моторном отсеке. Хозяин на месте, не пострадал, — сообщил начальник пресс-службы новосибирского МЧС Павел Винаков.
На прошлой неделе на территории металлобазы на ОбьГЭСе вспыхнул автомобиль — жители близлежащих домов сообщали в экстренные службы о взрыве на месте пожара.