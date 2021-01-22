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В центре Новосибирска загорелся BMW — очевидцы пытались потушить его снегом

Возгорание произошло в подкапотном отсеке автомобиля

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Пламя поднималось столбом над подкапотным отсеком

Пламя поднималось столбом над подкапотным отсеком

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В центре Новосибирска горел легковой автомобиль

Вечером в пятницу, 22 января, в Центральном районе Новосибирска загорелся автомобиль.

Пожар случился в восьмом часу вечера. В подкапотном отсеке седана BMW 7 Series, припаркованного на улице Семьи Шамшиных у дома по адресу Державина, 47, произошло возгорание.


По информации группы новосибирской службы эвакуации АСТ-54 во «ВКонтакте», очевидцы до прибытия пожарных сбили столб пламени снегом. В результате пожара автомобиль был серьезно поврежден огнем.

— Через семь минут после вызова были на месте, за две минуты горение ликвидировано, горело в моторном отсеке. Хозяин на месте, не пострадал, — сообщил начальник пресс-службы новосибирского МЧС Павел Винаков.

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На прошлой неделе на территории металлобазы на ОбьГЭСе вспыхнул автомобиль — жители близлежащих домов сообщали в экстренные службы о взрыве на месте пожара.

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автомобильпожар
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