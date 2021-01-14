На Шлюзовой загорелось здание рядом с магазином разливного пива и супермаркетом — пожар попал на видео

Днем в четверг, 14 января, в Советском районе на улице Шлюзовой Новосибирска загорелось здание рядом с магазином разливного пива и супермаркетом.
— Около 15 часов поступило сообщение о возгорании строения по улице Шлюзовой в Советском районе Новосибирска. В течение 7 минут пожарные расчеты были на месте вызова. В этот момент горело одноэтажное металлическое строение, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.
В ведомстве также уточнили, что внутри сооружения людей не было.
— Сотрудники МЧС России проверили соседнее здание, в котором располагается магазин, где до прибытия пожарной охраны представители администрации провели эвакуацию посетителей и персонала. Открытое горение в горящем сооружении ликвидировано за 14 минут. Предположительная площадь пожара — 50 квадратных метров, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.
Вчера, 13 января, на улице Кольцова в Центральном районе Новосибирска загорелся двухквартирный частный дом. На месте происшествия пожарные обнаружили мертвой пожилую женщину.