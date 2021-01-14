На Шлюзовой загорелось здание рядом с магазином разливного пива и супермаркетом — пожар попал на видео

Днем в четверг, 14 января, в Советском районе на улице Шлюзовой Новосибирска загорелось здание рядом с магазином разливного пива и супермаркетом.



— Около 15 часов поступило сообщение о возгорании строения по улице Шлюзовой в Советском районе Новосибирска. В течение 7 минут пожарные расчеты были на месте вызова. В этот момент горело одноэтажное металлическое строение, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.

В ведомстве также уточнили, что внутри сооружения людей не было.