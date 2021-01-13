Из новосибирского озера достали тело утонувшего водителя бульдозера

Сегодня вечером,
Мужчина утонул за рулем техники накануне,
— Глубина озера (карьера) более 15 метров, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложнялись плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер, — рассказывали спасатели.
Источник НГС сообщил, что рабочий погиб на объекте под строительство аэродрома.
Очевидец вчера рассказал подробности трагедии. По его словам, погибшему бульдозеристу было 42 года. Неделю назад он вместе с женой проводил сына в армию. Трагедия, рассказывают рабочие, произошла потому, что лед был недостаточно крепким.