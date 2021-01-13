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Из новосибирского озера достали тело утонувшего водителя бульдозера

Водолазы начали поиски сегодня утром

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Работы осложнили погодные условия

Работы осложнили погодные условия

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Сегодня вечером, 13 января, в Чановском районе Новосибирской области водолазы достали из озера тело погибшего водителя бульдозера.

Мужчина утонул за рулем техники накануне, 12 января. Водолазы начали поиски сегодня утром, на рассвете, и закончили в 17:20, сообщает аварийно-спасательный отряд НСО.

— Глубина озера (карьера) более 15 метров, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложнялись плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер, — рассказывали спасатели.

Источник НГС сообщил, что рабочий погиб на объекте под строительство аэродрома.

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Трагедия произошла вблизи озера Гогол

Трагедия произошла вблизи озера Гогол

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Очевидец вчера рассказал подробности трагедии. По его словам, погибшему бульдозеристу было 42 года. Неделю назад он вместе с женой проводил сына в армию. Трагедия, рассказывают рабочие, произошла потому, что лед был недостаточно крепким.

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