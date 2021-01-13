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Появились фото с новосибирского озера, где утонул бульдозер с человеком

Сегодня утром водолазы начали искать утонувшего водителя

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Спасатели сделали снимки на месте происшествия

Спасатели сделали снимки на месте происшествия

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В Чановском районе НСО водолазы начали искать утонувшего бульдозериста

В Чановском районе Новосибирской области водолазы сегодня начали поиски водителя бульдозера, который вчера утонул в карьере.

— В Службу поступила заявка из отдела полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, который, работая на бульдозере вблизи озера Гогол Чановского района, провалился под лед вместе с бульдозером и утонул, — рассказали в аварийно-спасательном отряде НСО.

Спасатели еще вчера провели разведку местности.

— Глубина озера (карьера) более 15 м, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложняются плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер. Принято решение проводить водолазные спуски с рассветом 13 января, — добавили в отряде.

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Поисками займутся водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России по НСО.

Трагедия произошла вблизи озера Гогол

Трагедия произошла вблизи озера Гогол

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Очевидец рассказал подробности трагедии. По его словам, погибшему бульдозеристу было 42 года. Неделю назад он вместе с женой проводил сына в армию. Трагедия, рассказывают рабочие, произошла потому, что лед был недостаточно крепким.

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