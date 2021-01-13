Появились фото с новосибирского озера, где утонул бульдозер с человеком

В Чановском районе НСО водолазы начали искать утонувшего бульдозериста
В Чановском районе Новосибирской области водолазы сегодня начали поиски водителя бульдозера, который вчера утонул в карьере.
— В Службу поступила заявка из отдела полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, который, работая на бульдозере вблизи озера Гогол Чановского района, провалился под лед вместе с бульдозером и утонул, — рассказали в аварийно-спасательном отряде НСО.
Спасатели еще вчера провели разведку местности.
— Глубина озера (карьера) более
Поисками займутся водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России по НСО.
Очевидец рассказал подробности трагедии. По его словам, погибшему бульдозеристу было