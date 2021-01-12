«Двести человек сидят и ждут»: рейс из Новосибирска в Хабаровск задержали на девять часов

Двести пассажиров в Толмачёво девять часов не могут улететь в Хабаровск
В аэропорту Толмачёво на девять часов задержали рейс
— Мы до сих пор находимся в аэропорту. Сейчас в очередной раз отложили рейс до 08:00 утра по местному времени. Каждые
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолет должен вылететь в 08:00 утра по местному времени.
В пресс-службе аэропорта Хабаровска подтвердили, что самолет еще не вылетел из Новосибирска. Причину задержки рейса назвать они не могут. Редакция НГС написала запрос в пресс-службу аэропорта Толмачёво.
Вечером
В минувшую пятницу вылетевший в Сургут самолет срочно вернули в Новосибирск. Позже в авиакомпании рассказали, что причиной стал возможный отказ одного из двигателей.