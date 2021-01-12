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«Двести человек сидят и ждут»: рейс из Новосибирска в Хабаровск задержали на девять часов

Посадку на самолет откладывают каждые 30 минут

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Сейчас идет посадка на борт самолета

Сейчас идет посадка на борт самолета

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Двести пассажиров в Толмачёво девять часов не могут улететь в Хабаровск

В аэропорту Толмачёво на девять часов задержали рейс S7 5237 Новосибирск — Хабаровск, пассажиры провели всю ночь в зале ожидания. Самолет должен был вылететь в 22:50 по местному времени 11 января, но посадка началась рано утром 12 января.

— Мы до сих пор находимся в аэропорту. Сейчас в очередной раз отложили рейс до 08:00 утра по местному времени. Каждые 30 минут откладывали. Двести человек сидят и ждут. Причину задержки не называют, просто говорят, что идет подготовка. Питание предоставляли, но гостиницу не предлагают, — сообщил корреспонденту НГС читатель Константин.

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Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолет должен вылететь в 08:00 утра по местному времени.

В пресс-службе аэропорта Хабаровска подтвердили, что самолет еще не вылетел из Новосибирска. Причину задержки рейса назвать они не могут. Редакция НГС написала запрос в пресс-службу аэропорта Толмачёво.

Вечером 11 января в международном аэропорту Красноярск пассажиры рейса S7 5307, прибывшего из Новосибирска, не могли выйти из самолета, потому что дверь не открывалась.

В минувшую пятницу вылетевший в Сургут самолет срочно вернули в Новосибирск. Позже в авиакомпании рассказали, что причиной стал возможный отказ одного из двигателей.

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НовосибирскХабаровскзадержка рейса
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