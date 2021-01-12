«Двести человек сидят и ждут»: рейс из Новосибирска в Хабаровск задержали на девять часов

В аэропорту Толмачёво на девять часов задержали рейс S7 5237 Новосибирск — Хабаровск, пассажиры провели всю ночь в зале ожидания. Самолет должен был вылететь в 22:50 по местному времени 11 января , но посадка началась рано утром 12 января .

— Мы до сих пор находимся в аэропорту. Сейчас в очередной раз отложили рейс до 08:00 утра по местному времени. Каждые 30 минут откладывали. Двести человек сидят и ждут. Причину задержки не называют, просто говорят, что идет подготовка. Питание предоставляли, но гостиницу не предлагают, — сообщил корреспонденту НГС читатель Константин.

