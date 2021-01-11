Взрыв в здании Кировского района. Уничтожено два верхних этажа

В Новосибирске взорвались два верхних этажа промышленного корпуса
На территории промышленной зоны в Северном проезде прогремел взрыв. Два верхних этажа 9-этажного здания оказались раскурочены — на кадрах с места происшествия видно, что вылетели стекла, отлетела обшивка.
— Северный проезд, произошел хлопок в здании, горит производственное помещение. МЧС туда отправлены. Первое сообщение поступило в 11:48, — сообщил дежурный службы «112».
В пресс-служба МЧС по Новосибирской области подтвердили, что на место происшествия уже выехала оперативная группа.
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— У девятиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Признаки горения отсутствуют. Администрация объекта на месте происшествия, с их слов внутри никого из людей быть не должно. Пожарно-спасательные подразделения проверили здание на наличие людей, никого не обнаружили. Для ликвидации последствий и разбора завалов на место едет тяжелая техника. Причины произошедшего будет устанавливать специальная комиссия, — сообщили в пресс-службе МЧС.
По информации ведомства, сообщение поступило о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма.
Днем 8 января в Октябрьском районе на улице Садовой загорелся двухэтажный жилой дом — пожарные успели вынести из здания газовый баллон.