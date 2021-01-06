Мужчина умер на станции метро в Новосибирске

В Новосибирском метрополитене умер мужчина
Днем 6 января на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске умер пассажир.
— Инцидент произошел около 16:00. Мужчине резко стало плохо на станции «Речной вокзал». Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные процедуры, но результата это не дало. Мужчина скончался, — сообщили НГС в пресс-службе полиции.
В МВД уточнили, что смерть не носит криминальный характер. Сейчас полиция проводит проверку.
Ранее мы рассказывали про другие несчастные случаи в новосибирском метро. Так, однажды поезда встали из-за того, что парень поссорился с девушкой и упал на пути.