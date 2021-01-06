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Мужчина умер на станции метро в Новосибирске

Медики не смогли ему помочь

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Мужчине резко стало плохо

Мужчине резко стало плохо

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В Новосибирском метрополитене умер мужчина

Днем 6 января на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске умер пассажир.

— Инцидент произошел около 16:00. Мужчине резко стало плохо на станции «Речной вокзал». Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные процедуры, но результата это не дало. Мужчина скончался, — сообщили НГС в пресс-службе полиции.

В МВД уточнили, что смерть не носит криминальный характер. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее мы рассказывали про другие несчастные случаи в новосибирском метро. Так, однажды поезда встали из-за того, что парень поссорился с девушкой и упал на пути.

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Речной вокзалметросмерть
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