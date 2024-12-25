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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 «Дома уже дубак»: жители левого берега Новосибирска остались без тепла в мороз — отключены 86 домов

«Дома уже дубак»: жители левого берега Новосибирска остались без тепла в мороз — отключены 86 домов

Также без отопления остались детские сады и школы

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51 комментарий

На левом берегу произошла коммунальная авария

Источник:

Жители левого берега Новосибирска остались без отопления и горячей воды в мороз. От тепла и горячей воды отключили более 100 зданий, среди них детские сады и школы. В «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что отопления нет в 86 жилых домах.

— Проснулась примерно в 5 утра от стука в батарее, дома уже дубак, на улице мороз. Отопление обещают дать завтра, — рассказала читательница НГС Анна.

На муниципальном сайте указано, что сейчас отопления нет в 115 зданиях в районе площади Маркса. Под отключение попали дома на улице Блюхера, Выставочной, Космической и других. Также отопления нет в детских садах и школах.

Отопление отключили сегодня утром

Источник:

В сообщении 051 указано, что тепло отключили в 04:25, запустить систему обещают завтра, 26 декабря, в 02:30.

В пресс-службе СГК сообщили, что устраняют дефект теплосети на улице Космической. В контуре отключения до 2:30 ночи — 86 домов.

— Наши бригады делают всё возможное, чтобы завершить работы ранее планируемого срока, — сообщили в СГК.

По информации «Западно-Сибирского УГМС», сегодня утром в Новосибирске температура опустилась до -18,7 градусов. Днем температура должна подняться до -10… -12 градусов.

Недавно на левом берегу уже была коммунальная авария, но на перекрестке улиц Титова и Связистов, по дорогам бежала вода, а один частный дом и вовсе затопило.

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Комментарии
52
Живущий в Сибири
40 минут
ЧП каждый день. Все уже привыкли -- норма. Молчат в тряпочку... В нормальных странах уже бы вынесли всю админку вперёд ногами.
Мрр
24 минуты
Многострадальную улицу Космическую копают каждый год. За все время раскопок трубы там по всей длине улицы можно было раз 5 поменять на новые, целиком. Там улица то, 10 домов.
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