«Дома уже дубак»: жители левого берега Новосибирска остались без тепла в мороз — отключены 86 домов

Жители левого берега Новосибирска остались без отопления и горячей воды в мороз. От тепла и горячей воды отключили более 100 зданий, среди них детские сады и школы. В «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что отопления нет в 86 жилых домах.
— Проснулась примерно в 5 утра от стука в батарее, дома уже дубак, на улице мороз. Отопление обещают дать завтра, — рассказала читательница НГС Анна.
На муниципальном сайте указано, что сейчас отопления нет в 115 зданиях в районе площади Маркса. Под отключение попали дома на улице Блюхера, Выставочной, Космической и других. Также отопления нет в детских садах и школах.
В сообщении 051 указано, что тепло отключили в 04:25, запустить систему обещают завтра, 26 декабря, в 02:30.
В пресс-службе СГК сообщили, что устраняют дефект теплосети на улице Космической. В контуре отключения до 2:30 ночи — 86 домов.
— Наши бригады делают всё возможное, чтобы завершить работы ранее планируемого срока, — сообщили в СГК.
По информации «Западно-Сибирского УГМС», сегодня утром в Новосибирске температура опустилась до -18,7 градусов. Днем температура должна подняться до -10… -12 градусов.
Недавно на левом берегу уже была коммунальная авария, но на перекрестке улиц Титова и Связистов, по дорогам бежала вода, а один частный дом и вовсе затопило.