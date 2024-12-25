«Дома уже дубак»: жители левого берега Новосибирска остались без тепла в мороз — отключены 86 домов

На левом берегу произошла коммунальная авария Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители левого берега Новосибирска остались без отопления и горячей воды в мороз. От тепла и горячей воды отключили более 100 зданий, среди них детские сады и школы. В «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что отопления нет в 86 жилых домах.

— Проснулась примерно в 5 утра от стука в батарее, дома уже дубак, на улице мороз. Отопление обещают дать завтра, — рассказала читательница НГС Анна.

На муниципальном сайте указано, что сейчас отопления нет в 115 зданиях в районе площади Маркса. Под отключение попали дома на улице Блюхера, Выставочной, Космической и других. Также отопления нет в детских садах и школах.

Отопление отключили сегодня утром Источник: 051.novo-sibirsk.ru











В сообщении 051 указано, что тепло отключили в 04:25, запустить систему обещают завтра, 26 декабря, в 02:30.

В пресс-службе СГК сообщили, что устраняют дефект теплосети на улице Космической. В контуре отключения до 2:30 ночи — 86 домов.

— Наши бригады делают всё возможное, чтобы завершить работы ранее планируемого срока, — сообщили в СГК.

По информации «Западно-Сибирского УГМС», сегодня утром в Новосибирске температура опустилась до -18,7 градусов. Днем температура должна подняться до -10… -12 градусов.