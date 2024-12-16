НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -15

4 м/c,

южн.

 767мм 72%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Город Лужи, реки и пар: как Новосибирск справляется с коммунальной аварией на Титова — 10 фото

Лужи, реки и пар: как Новосибирск справляется с коммунальной аварией на Титова — 10 фото

Появились фотографии с места порыва на левом берегу Новосибирска

1 833
30 комментариев

Специалисты СГК уже работают, место порыва раскопали

Источник:

На перекрестке улиц Титова и Связистов в Новосибисрке произошла коммунальная авария. Без тепла остались 23 многоквартирных дома, еще в десятках зданий понизили параметры. Сейчас по улицам левобережья бежит вода, а дорогу заволокло паром. Публикуем 10 фотографий с места аварии.

Вода бежит в целом по улице Титова, участки разрыты и на других перекрестках

Источник:

Возле места аварии образовались лужи

Источник:

Очевидцы сообщали, что примерно час назад, дорогу не было видно, все заволокло паром

Источник:

По данным СГК, отопление отключили в 23 многоквартирных домах

Источник:

Тепла нет в ряде домов по улицам Полтавская, Курганская, Связистов, Пермская, Оборонная, Ялтинская, Волховская, Степная. Еще в десятках домов понизили параметры

Источник:

Включить отопление планируют завтра, 17 декабря в 08:00. При этом предстоящая ночь будет самой холодной на этой неделе

Источник:

Двор частного дома на улице Связистов, 58 залило, специалисты откачивают воду. Из дома идет густой пар, хозяйка рассказала НГС, что у них утонула мебель

Источник:

Специалисты уже установили дорожные знаки, перекрыв часть улицы Связистов

Источник:

Пар до сих пор идет на месте порыва

Источник:

НГС следит в режиме онлайн за тем, что происходит на месте коммунальной аварии.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Коммунальная авария Улица Титова Улица Связистов Порыв СГК
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
За державу обидно!
3 минуты
Сажают весь новострой-быдлострой на старые трубы,а сажать надо тех,кто выдаёт разрешения на застройку и кто обслуживает и получает деньги за эти трубы. Не взирая на лица и чем быстрее начнут,те меньше будет таких аварий,а они будут,к сожалению,потому что за последние годы застройщики-чиновники -депутаты такого наворотили в нашем городе,что ждать ,что будет лучше надежды нет.
234033441
48 минут
Прорыв!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Yoka,44

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление