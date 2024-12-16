Город Лужи, реки и пар: как Новосибирск справляется с коммунальной аварией на Титова — 10 фото
Лужи, реки и пар: как Новосибирск справляется с коммунальной аварией на Титова — 10 фото
Появились фотографии с места порыва на левом берегу Новосибирска
1 833
На перекрестке улиц Титова и Связистов в Новосибисрке произошла коммунальная авария. Без тепла остались 23 многоквартирных дома, еще в десятках зданий понизили параметры. Сейчас по улицам левобережья бежит вода, а дорогу заволокло паром. Публикуем 10 фотографий с места аварии.