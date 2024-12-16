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Зима Предстоящая ночь в Новосибирске будет самой холодной в ближайшее время

Предстоящая ночь в Новосибирске будет самой холодной в ближайшее время

Температура опустится до -16 градусов

2 907
14 комментариев

Ясная погода сменится облачной

Источник:

В Новосибирске в ближайшие дни установится теплая погода без осадков. Об этом рассказали в Западно-сибирском метеоцентре. Вчера, 15 декабря, через город прошел холодный атмосферный фронт и сейчас Новосибирск в тыловой части циклона.

— Зашли прояснения, очень хорошо подросло давление, осадки прекратились и похолодало. В предстоящую ночь мы будем находиться в области антициклона с высоким атмосферным давлением. Затем постепенно антициклон будет смещаться на восток и снова начнет падать атмосферное давление, — объяснила ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.

Со смещением антициклона будет приближаться облачный массив, но пока осадки маловероятны. Предстоящая ночь, с 16 на 17 декабря, будет самой холодной в ближайшие дни.

Во вторник, 17 декабря, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночью температура опуститься до -11…-13 градусов, в пригороде до -16 градусов. Днем обещают -10…-12 градусов.

В среду, 18 декабря, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью будет -13…-15 градусов, а днем -8…-10 градусов.

В четверг, 19 декабря, сохранится погода без осадков. Ветер будет южный 4-9 м/с. Ночью синоптики обещают -10…-12 градусов, а днем температура поднимется до -5…-7 градусов.

В Новосибирске на новогодние выходные, которые продлятся с 29 декабря по 8 января, ожидается хорошая зимняя погода. Но в отдельные дни температура может опускаться ниже -30 градусов. Смотрите, какой прогноз на эти даты составили специальные сервисы.

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Комментарии
14
alippa
58 минут
–16, ночью, в декабре, в Новосибирске! Какой кашмарный ужас!)))
иван-т
22 минуты
А где новость, что минувшее воскресенье было самое теплое в ближайшие три дня?
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