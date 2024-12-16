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Происшествия Тепло отключили до утра: на левом берегу произошла крупная коммунальная авария — онлайн-трансляция

Тепло отключили до утра: на левом берегу произошла крупная коммунальная авария — онлайн-трансляция

Пар затрудняет видимость на проезжей части

5 108
45 комментариев

В Новосибирске сегодня, 16 декабря, произошла авария на Титова. Улицу заволокло паром. Как сообщили в пресс-службе СГК, на месте уже работает бригада. Трубопровод перекрывают и готовятся приступить к ремонту.

Елизавета Шаталова
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На месте ведутся работы. Посмотрите, что происходит на месте.

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Елизавета Шаталова

Как передает фотокорреспондент НГС, на месте провала стояла черная Mazda, которая упала в яму. Её уже достали.

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Елизавета Шаталова
Источник:

На месте работает экскаватор. Бригада начала работать.

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Елизавета Шаталова
Источник:

Как рассказал фотокорреспондент НГС, дорога затоплена. На перекрестке Титова и Связистов копает экскаватор. Вода текла в сторону Западного жилмассива.

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Елизавета Шаталова

Дом на Связистов, 58 подтопило. Стоит машина СГК, которая откачивает.

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Елизавета Шаталова

Прокуратурой Ленинского района Новосибирска начала проверку из-за аварии на теплосетях на Титова.

— Контур попавших под отключение объектов устанавливается, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Из-за того, что вода пролилась на проезжую часть на улицах Титова и Связистов  на месте работает экипаж ГАИ для безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Елизавета Шаталова
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Недалеко от места крупной аварии — перекрестка Титова и Связистов — ведутся ремонтные работы. Как передает фотокорреспондент НГС, Титова и Пермская тоже немного парит.

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Елизавета Шаталова

Как сообщают в УК «Спас-Дом», по всему Юго-Западному жилмассиву будет снижение параметров теплоносителя с 16:00 16 декабря до 8 утра 17 декабря.

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Елизавета Шаталова

Авария произошла рядом с тем же месте, что и в январе этого года. Это была вторая крупная авария за неделю — 16 января. Тогда без отопления оказались сотни домов, а в городе вводили ЧС.

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Елизавета Шаталова

Если у вас есть фото или видео с аварией, или у вас отключили отопление — свяжитесь с нами.

Звоните8-923-157-00-00
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Елизавета Шаталова

Предстоящая ночь в Новосибирске будет самой холодной на этой неделе. В пригороде температура опуститься до -16 градусов, в городе до -13 градусов. Аварию смогут устранить к 8 утра.

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Елизавета Шаталова
Источник:

По данным «2ГИС», на месте аварии собралась пробка. Пользователи пишут, что некоторые машины затонули.

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Елизавета Шаталова

Жители сообщают об отключениях отопления. Так, например, уже нет отопления на Титова, 7, Костычева, 20, Блюхера, 22.

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Елизавета Шаталова
Источник:
Источник:

Появились фотографии с места аварии. На дорогах течет вода.

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Новосибирск СГК Авария Титова
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Комментарии
52
Звездолет Сигареты Вега
27 минут
Это уже просто смех. Что скажут мерские на зарплате от СГК? Делаем ставки: "Плановой отключение", "Гидравлические испытания"?
548762801
29 минут
Всё-таки прорыв случился?
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