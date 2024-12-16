Тепло отключили до утра: на левом берегу произошла крупная коммунальная авария — онлайн-трансляция

В Новосибирске сегодня, 16 декабря, произошла авария на Титова. Улицу заволокло паром. Как сообщили в пресс-службе СГК, на месте уже работает бригада. Трубопровод перекрывают и готовятся приступить к ремонту.
На месте ведутся работы. Посмотрите, что происходит на месте.
Как передает фотокорреспондент НГС, на месте провала стояла черная Mazda, которая упала в яму. Её уже достали.
На месте работает экскаватор. Бригада начала работать.
Как рассказал фотокорреспондент НГС, дорога затоплена. На перекрестке Титова и Связистов копает экскаватор. Вода текла в сторону Западного жилмассива.
Дом на Связистов, 58 подтопило. Стоит машина СГК, которая откачивает.
Прокуратурой Ленинского района Новосибирска начала проверку из-за аварии на теплосетях на Титова.
— Контур попавших под отключение объектов устанавливается, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Из-за того, что вода пролилась на проезжую часть на улицах Титова и Связистов на месте работает экипаж ГАИ для безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Недалеко от места крупной аварии — перекрестка Титова и Связистов — ведутся ремонтные работы. Как передает фотокорреспондент НГС, Титова и Пермская тоже немного парит.
Как сообщают в УК «Спас-Дом», по всему Юго-Западному жилмассиву будет снижение параметров теплоносителя с 16:00 16 декабря до 8 утра 17 декабря.
Авария произошла рядом с тем же месте, что и в январе этого года. Это была вторая крупная авария за неделю — 16 января. Тогда без отопления оказались сотни домов, а в городе вводили ЧС.
Предстоящая ночь в Новосибирске будет самой холодной на этой неделе. В пригороде температура опуститься до -16 градусов, в городе до -13 градусов. Аварию смогут устранить к 8 утра.
По данным «2ГИС», на месте аварии собралась пробка. Пользователи пишут, что некоторые машины затонули.
Жители сообщают об отключениях отопления. Так, например, уже нет отопления на Титова, 7, Костычева, 20, Блюхера, 22.
Появились фотографии с места аварии. На дорогах течет вода.