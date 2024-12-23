Мороз до -23 градусов: какая погода ждет новосибирце в первой половине недели — данные синоптиков

На регион идет циклон с северной Атлантики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области на этой неделе ожидаются морозы до -23 градусов. Однако, по словам синоптиков, к концу недели нас ожидает потепление и снегопады.

— Температура будет постепенно повышаться. На нас идет циклон с северной Атлантики и к концу недели погода будет меняться. Во второй половине ожидаются снежные осадки, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС»

Во вторник, 24 декабря, ночью ожидается -17…-18 градусов, в пригороде до -21 градуса. Днем -11…-12 градусов. Преимущественно без осадков, ветер западный 2-5 м/с.

В среду, 25 декабря, температура воздуха ночью -16…-18 градусов, в пригороде до -23 градусов. Днем -10…-12 градусов, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В четверг, 26 декабря, столбики термометров ночью опустятся до -15…-17 градусов, в пригороде до -22 градусов. В дневное время температура воздуха составит -9…-11. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с.