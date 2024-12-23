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Зима Мороз до -23 градусов: какая погода ждет новосибирце в первой половине недели — данные синоптиков

Мороз до -23 градусов: какая погода ждет новосибирце в первой половине недели — данные синоптиков

К выходным в Новосибирск придет потепление

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5 комментариев

На регион идет циклон с северной Атлантики

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В Новосибирской области на этой неделе ожидаются морозы до -23 градусов. Однако, по словам синоптиков, к концу недели нас ожидает потепление и снегопады.

— Температура будет постепенно повышаться. На нас идет циклон с северной Атлантики и к концу недели погода будет меняться. Во второй половине ожидаются снежные осадки, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС»

Во вторник, 24 декабря, ночью ожидается -17…-18 градусов, в пригороде до -21 градуса. Днем -11…-12 градусов. Преимущественно без осадков, ветер западный 2-5 м/с.

В среду, 25 декабря, температура воздуха ночью -16…-18 градусов, в пригороде до -23 градусов. Днем -10…-12 градусов, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В четверг, 26 декабря, столбики термометров ночью опустятся до -15…-17 градусов, в пригороде до -22 градусов. В дневное время температура воздуха составит -9…-11. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая ждет погода новосибирцев новогоднюю ночь.

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Комментарии
5
Гость
9 минут
В старые добрые времена уже давно морозы за 30 вовсю трещали, а щас што?! Сплошная слякоть гнилая, европейская!
Гость
11 минут
Куда ей еще повышаться?! Морозов и так до сих пор не было.
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