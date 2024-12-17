НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

4 м/c,

южн.

 770мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Справились раньше: в Новосибирске ликвидировали коммунальную аварию на Титова

Справились раньше: в Новосибирске ликвидировали коммунальную аварию на Титова

Тепло подали в дома

545
8 комментариев

Бригады работали до глубокой ночи

Источник:

В Новосибирске ремонт на теплосетях на улицах Оборонная и Титова завершили раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

На время проведения работ без тепла до 08:00 должны были находиться 23 многоквартирных дома, но ремонтные бригады справились со своей задачей быстрее.

— Теплосети в работе: на Оборонной — с 01:40, на Титова — с 04:55. Управляющие жильем организации оповещены, — подчеркнули в пресс-службе СГК.

Отметим, что по данным карты «Отключение систем обеспечения в Новосибирске», в городе сейчас одно плановое отключение отопления на улице Потанинской.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Мы вели онлайн-трансляцию об аварии и ее последствиях.

ПО ТЕМЕ
Левый берег Новосибирска Ленинский район Новосибирска Коммунальная авария Отключение отопления СГК Тепло Отопление
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Zemb
18 минут
вторая серия когда выйдет?
Гость
18 минут
Скотчем наверное замотали трубу
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление