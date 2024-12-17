Справились раньше: в Новосибирске ликвидировали коммунальную аварию на Титова

Бригады работали до глубокой ночи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ремонт на теплосетях на улицах Оборонная и Титова завершили раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

На время проведения работ без тепла до 08:00 должны были находиться 23 многоквартирных дома, но ремонтные бригады справились со своей задачей быстрее.

— Теплосети в работе: на Оборонной — с 01:40, на Титова — с 04:55. Управляющие жильем организации оповещены, — подчеркнули в пресс-службе СГК.

Отметим, что по данным карты «Отключение систем обеспечения в Новосибирске», в городе сейчас одно плановое отключение отопления на улице Потанинской.