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Мой дом репортаж «Второй раз не вынесу»: репортаж из очага крупной коммунальной аварии на левом берегу

«Второй раз не вынесу»: репортаж из очага крупной коммунальной аварии на левом берегу

Жители в зоне отключения борются с подтоплением и боятся мороза

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3 комментария

Из-за аварии перекрыли улицу

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В Новосибирске днем 16 декабря снова случилась крупная коммунальная авария, и в очередной раз не повезло левому берегу — порыв произошел в районе перекрестка улиц Титова и Связистов, а в зону отключения попали десятки частных и многоквартирных домов, а также социальные объекты. Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия, пообщались с жителями ближайших домов и выслушали, что они думают по поводу происходящего. Подробности — в нашем репортаже.

Сразу после порыва дорогу заволокло паром. На место выехали сотрудники СГК, при этом на время ремонта полностью ограничили движение по улице Связистов на участке от Титова до улицы Оборонной. После происшествия оказалось, что нет отопления в 23 многоквартирных домах, 62 индивидуальных жилых домах, 2 детских садах и 8 прочих объектах. Ухудшение параметров тепла зафиксировали на Юго-Западном и Западном жилмассивах, также заметное похолодание в квартирах отмечают и жители других микрорайонов левого берега. Работы планируют завершить к 8 утра 17 декабря.

Дорога и трамвайные пути затопило водой, затем все покрылось льдом

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В районе аварии еще издалека можно приметить огромные клубы пара в очаге, залитые водой дороги, тротуары и трамвайные рельсы. Пешеходы не слишком стремятся попасть в эпицентр аварии, но даже обходя его, сталкиваются с последствиями. Дорогу они переходят, по-спартански, перепрыгивая обледенелые наросты у обочины, а затем вытоптанными «собачьими тропами» бредут к своим домам — идти по залитому водой и уже покрывшемся коркой льда тротуару не особо хочется. Какая-то женщина успокаивает своих близких по телефону. Она громко объясняет: да, авария, улица перекрыта, но транспорт ходит стабильно, можно ни о чем не беспокоиться.

Люди пробирались к транспорту, обходя лужи

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Проходим к участку частного сектора, где труба рванула. Тут не повезло нескольким частным домам — их залило кипятком. Больше всего пострадало подворье супругов Виктора и Галины.

— Тут у нас свое отопление. Котел стоит, газ. Но нас затопило. У соседей двоих тоже затопило, но масштабы меньше. А у нас и в огороде, и во дворе вода стояла. Возле входа, посмотрите, она была выше 20 сантиметров, — показывает следы уровня воды мужчина на заборе. — Шифоньер с банками затопило, его покосило, плитка тоже свежая была — испорчена теперь.

Несколько домов из частного сектора залило водой

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Сотрудники СГК, откачивали воду шлангом, но это, по словам владельцев дома, мало их утешает. Хозяева переживают за появившуюся грязь и погибшие посадки. Кроме того, отмечает семейная пара, топит их уже не первый раз.

— Погреб парит до сих пор, но может же и грибок появиться. Смородина была посажена, малина, чеснок. Мы к зиме готовились, все убрали, все подготовили. Нам восьмой десяток. Думали, будем отдыхать в зиму, а сейчас вот такое страшное дело происходит, — добавляет Галина. — Началось все около 14–15 часов. Мы не знали, за что хвататься. Мы всё убирали, у нас мебель утонула. Банки закаточные убирали.

Пенсионеры пожаловались на испорченное имущество

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По словам владельцев пострадавшего дома, сотрудники СГК зафиксировали все масштабы ущерба, какой будет компенсация, пока неизвестно.

Пока устраняют аварию на месте, жители соседних домов беспокоятся за температуру в квартирах

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Большинство жителей соседних многоэтажек не страдают — батареи у них горячие, а к проблеме они относятся философски.

— Только сам с работы пришел и сразу пошел собаку выгуливать, поэтому даже не знаю, что там и как. Жена сказала, что есть пока отопление, — уточнил житель дома на Связистов, 3 после короткого телефонного звонка супруге. — Ну а если отключат отопление, то чего уже переживать. Что будет, то и будет, — улыбается мужчина.

Вахтер дома № 1 по улице Связистов с удовольствием запустила корреспондента НГС в подъезд и рассказала — коммунальные аварии обычно обходили их дом стороной.

Пока в квартирах соседних многоэтажек тепло

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— У нас даже можете трубы потрогать, они горячие. Бабушки в нашем доме, как узнали про аварию, стали переживать, конечно, но пока трубы горячие, все хорошо, — объяснила женщина.

Продавец из соседнего магазина Олеся признается: очень опасается, если снова случится авария, как в прошлом году. Тот период семья женщины пережила очень тяжело.

— Мы недалеко живем, на Троллейной. В том году около месяца толком отопления не было дома. Обещали обогреватели давать, а в итоге в нашем ЖЭУ сказали, что только малоимущим полагается. У меня ребенок в первую смену учился, и это был какой-то ужас — по утрам вставать. Спали в одежде, в одежде просыпались, воды горячей не было. Пока воду нагреешь, замерзнешь. Дети в холоде были. Сейчас морозы обещают, и если будет снова такая авария, это будет просто страшно, — признается женщина.

Люди переживают, что повторится прошлогодний сценарий

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Еще один житель дома на Связистов, 13 Станислав на сегодня лишился работы из-за аварии — автомойка, где он трудится, находится рядом порывом и дорогу к ней перекрыли.

На проезде выставили грузовик, чтобы остановить движение

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Станислав замечает — после аварий в прошлом году у него часто бывает холодно в квартире.

— Работа встала. Плюс отопление с прошлого года часто отключали. Вода в трубах то греется, то холодная стоит. Из-за этого плесень везде, и холодно очень, — отметил молодой человек.

Многие до сих пор переживают последствия прошлого года

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На похолодание в квартирах жалуются жители других микрорайонов левого берега. Так, люди в телеграм-канале «СГК» отмечали, что похолодало на улицах Маркса, Блюхера, Широкой, Южной, в редакцию НГС сообщали о значительно остывших трубах на улице Сибиряков –Гвардейцев.

— У нас в квартире никогда не было жарко, но в том году был просто ужас был после тех двух аварий. Второй раз я такое просто не вынесу. Я не хочу снова сутками подключать обогреватель или греться духовкой и плитой, — сетует местная жительница Елена.

На местре работают две бригады

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Тем временем в СГК заключили: на объекте по Титова работает сразу две бригады из десяти сотрудников, также там задействовали восемь единиц спецтехники. На пониженных параметрах теплоснабжения из-за дефекта находится сейчас 51 многоквартирный дом. Когда работы завершат, обещают в компании, теплоснабжение восстановят полностью во всех домах.

Подробности аварии на Титова можно прочитать в онлайн-трансляции, которую сегодня вел НГС.

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ПО ТЕМЕ
СГК Авария Отопление Отключение
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Комментарии
3
Гость
6 минут
Новые лица на посту градоначальника, а проблемы старые... Ничего не делается, ничего не решается.
Гость
6 минут
Это уже похоже на стабильность.
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