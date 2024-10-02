Замороженный остров: жители двух домов на площади Маркса остались без тепла и горячей воды — единственные в микрорайоне

Алиса признается, что уже устала ходить в плотной одежде и ждать горячую воду, как чуда Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В этом году с приходом осени тысячи новосибирцев замерзают в своих квартирах без отопления. Тепла, по данным муниципальной карты на 1 октября, нет в 255 жилых домах Новосибирска. Люди обращаются с жалобами в НГС, управляющие компании и на аварийную линию 051. А два самых больших многоквартирника у метро «Площадь Маркса» вынуждены терпеть не только холодные батареи, но и отсутствие нормальной горячей воды с лета. Корреспондент НГС пообщалась с жильцами проблемных домов, с представителями УК и ТСЖ, а также СГК, чтобы разобраться в ситуации. Подробности — в нашем материале.

«Надоело вранье»

Жительница экспериментального шумозащитного дома по Титова, 1 Алиса Зонова уверена, что их дом нельзя назвать иначе, чем проблемным. Мало того, что отопление, которое обещали дать еще 27 сентября, к 1 октября так и не появилось, им еще регулярно отключают горячую воду. Дом — один из самых больших в районе станции метро «Площадь Маркса», в нем 370 квартир, в которых замерзают люди.

— УК не знает, когда будет отопление, говорит про аварию какую-то, отправляет в СГК. Туда не дозвониться, да и сомневаюсь, что если туда удастся дозвониться, они дадут конкретный ответ, — скорее всего, отправят в УК, — отметила Алиса Зонова. — Дома дубак, сидишь под двумя одеялами и зубами стучишь.

В экспериментальном доме 370 квартир, и везде страдают люди Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На этой неделе в город пришло недолгое тепло, но на прошлой было очень холодно. Кроме того, люди не могли согреться еще и потому, что с июля в их доме проблемы с горячей водой, которые возникли после испытаний теплосетей.

— Либо её нет неделю, пара дней есть и снова пропадает, либо иногда ждать приходится по пять минут, сливая холодную воду. Либо бежит чуть тёплая, либо холодная совсем. УК на это дает один ответ: «Понижены параметры, мы ничего не можем сделать», — пожаловалась сибирячка.

Девушка постоянно ходит по дому в теплых носках и пижаме с начесом. Утром неожиданно дали горячую воду, и она на радостях поспешила в ванну, потому что была уверена: это, как обычно, не на долго. В управляющей компании ей пытались объяснить, что нормальной горячей воды у нее нет, так как квартира находится на пятом этаже.

— Но это же бред! Я жила на четвертом и пятом этаже, на девятом жила, и таких проблем не было. Это не нормально! — возмущается Алиса.

Горячая вода тут скорее роскошь Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Ее соседка Александра Безнощенко — учитель русского языка и литературы с почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женщине 78 лет, и она сетует, что в таком возрасте вынуждена замерзать в собственном доме.

— Пишут сроки точные: вот тогда-то и тогда-то будет у вас вода и отопление. Но зачем врать? Я уже устала от вранья! Зачем писать эти сроки точные? Мы же к ним готовимся, мы ждем, — говорит в сердцах женщина. — Сегодня опять пришла какая-то бумажка в чате, что с 10:30 отопления не будет до 16:30. Так его и не было, я под двумя одеялами хожу. Сейчас на улице потеплело, я ещё терплю это всё. Вода горячая то есть, то нет, то бежит, как помои, чуть теплая. Сегодня нормальная идёт, только пропустить надо много, потому что застывает. На улице-то ночью был вообще колотун.

Кошки пенсионерки греются на холодильнике, а ночью приходят к ней под одеяло Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Александра Михайловна согревается кофе, который варит по собственному рецепту, а еще своими пушистыми друзьями — сибирячка спасла с улицы и приютила несколько кошек. Кошки Касандра и Патрик приходят к женщине в постель и греют ее.

— Патрик ночью ко мне заскакивает. Я укутанная, он стучит по одеялу, я его впускаю, он меня обнимет. Сам греется, и меня греет, — смеется пенсионерка.

Наталья Викторовна живет в квартире с супругом. Теплые летние месяцы они провели на даче и из-за проблем с горячей водой не страдали, но сейчас тоже мерзнут.

— Мы вроде как взрослые люди, потеплее оделись, и все. А еще у нас хорошо балкон утеплён. Может, за счёт солнышка у нас ещё более-менее днем, терпимо. Но люди пожилые и у которых дети — им конечно, холодно, — рассуждает жительница дома.

«Я уже нервничаю»

Жителям соседнего дома на Покрышкина, 1 тоже не повезло Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Жители соседнего многоквартирника на Покрышкина, 1 испытывают такие же проблемы, как и соседи. Горячая вода у них тоже периодически пропадает с лета, и так же нет обещанного еще неделю назад отопления.

В доме 247 квартир. Во дворе с собакой гуляет один из его жителей Эльнур. Мужчина объясняет: все жалобы его соседей актуальны и для него.

— Горячей воды нет, отопления тоже нет. Сосед звонил в ТСЖ, обещали дать сегодня. Но пока нет. Спим под тремя одеялами, воду греем кипятильниками и моемся — и так три месяца уже. Периодически дают на час-полтора, если дома был — повезло, помылся. Если нет — ты ее и не видел, эту горячую воду. Это кошмар какой-то. Очень холодно, — вздыхает Эльнур.

Еще одна жительница дома Карина обращалась по ситуации в ТСЖ. Там ей ответили, что уже направили жалобу в прокуратуру по поводу сложившейся ситуации.

— У нас с 9 июля нет горячей воды толком. В ТСЖ говорят, что обращались в прокуратуру. Но я лично ничего такого не видела, действительно ли они писали в прокуратуру или нет. Я уже нервничаю. Думаю, тоже в прокуратуру буду писать жалобу, — говорит Карина.

Люди обращаются в ТСЖ и планируют идти в прокуратуру Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Лариса живет в квартире с мужем, мамой и дочкой. Женщина устала терпеть отсутствие благ цивилизации. Семья спасается теплыми халатами и регулярно включает на кухне духовку, а в комнатах — обогреватель.

— Такие деньги платим за услуги, которых по факту нет! Мало того, что мерзнем без отопления, так еще и с водой горячей проблемы, — возмущается женщина. — Пока холодно, дочка спит с нами. Маму жалко: пожилой человек, они и так мерзнут, а в нашей ледяной квартире ей вообще тяжело.

Дома готовы

Представители УК уверяют: дом подготовлен к новому отопительному сезону Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Дом на Титова, 1 обслуживает управляющая компания «ЖКХ-партнер». По телефону корреспонденту НГС там ответили, что отсутствие горячей воды и отопления — не их вина. В письменно ответе на запрос технический директор УК Елена Зыкова сообщила, что все работы по подготовке дома к отопительному сезону компания провела, и дом готов к приему тепла.

— Это подтверждается наличием паспорта готовности дома. От ООО «НТСК» поступила телефонограмма о том, что из-за ремонтных работ на тепловых сетях отключат отопление и горячее водоснабжение сегодня с 10:30 до 16:30. На момент подготовки ответа на запрос телефонограммы о завершении работ и возможности открыть задвижки не поступило, — отметила Елена Зыкова.

Также в УК добавили, что с июля по сентябрь 2024 года к ним поступало шесть телефонограмм об отключении горячего водоснабжения. Представители управляющей компании информировали об этом жителей.

Дом на Покрышкина, 1 обслуживает ТСЖ «Дом на Покрышкина». Там в ответе на звонок корреспондента НГС заявили, что никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, а также посоветовали обратиться по всем вопросам к председателю. Председатель ТСЖ Игорь Родькин объяснил, что от ТСЖ уже поступала жалоба в прокуратуру, но ответа пока не пришло.

— Летом обещали, что отключат горячую воду на две недели, как обычно, но воду не давали, и все конкретно затянулось. Каждый день от СГК приходят телефонограммы о продлении работ. Людям это надоело, нам тоже, и мы начали везде обращаться, писать, — рассказал председатель ТСЖ. — Я ездил в начале сентября в СГК, беседовал с главным инженером после нашей претензии. Он взял указку, как давай ею махать: говорил, что беспрецедентный случай, большой фронт работ. Последний раз обещали все закончить 15 сентября, но воды до сих пор нет, как и отопления. И каждый день телеграммы о продлении работ.

Дом на Покрышкина, 1 к зиме готов, но тепло не получил до сих пор Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Игорь Родькин отмечает, что дом полностью готов к подаче тепла и горячего водоснабжения еще с начала лета.

— У нас были ревизоры, все проверили, есть акты. Но дом не может принять воду, потому что ее нет — ее просто не подают либо подают с таким минимальным давлением, что она не прокачивается. Последняя телефонограмма сегодня пришла о том, что снижены параметры ГВС и отопления, которого, кстати, и не было. И завтра, я уверен, будет очередная телефонограмма, — сетует Игорь Родькин.

«Ситуация странная»

В СГК удивились происходящему в двух проблемных домах Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» НГС сообщили, что дом на Покрышкина, 1 отключили от отопления из-за краткосрочного ремонта.

— К часу ночи на 2 октября работы по определению и устранению дефекта должны быть завершены. В доме на Титова, 1 ресурс отключен сегодня с 10:30 до 16:30 для устранения дефекта, — уточнили в компании.

При этом по ситуации с горячим водоснабжением в «СГК» добавили, что нужны точные даты и время для выяснения причин отключений.

— Очень странная ситуация. Тем более, если рядом все дома запущены и там все хорошо. Обычно, когда режима и параметров не хватает, то целыми группами домов идет отключение, — отметил гендиректор «Новосибирской теплосетевой компании» Максим Рябенко. — По дому на Покрышкина, 1 был дефект, его вчера устранили, но, к сожалению, при запуске опять дефект возник. Сегодня бригада работает. Думаю, в течение сегодняшнего дня запустим. А вот почему не было четыре месяца горячей воды — здесь, конечно, нужно разобраться, что случилось.

Максим Рябенко добавил, что в этом году в городе были рекордные отключения по горячей воде. Он считает это результатом зимней чрезвычайной ситуации и следствием больших объемов работ. При этом большая их часть была сосредоточена именно на левом берегу.

— Помимо большой инвестиционной кампании и реализации перекладок сетей мы также использовали прохождение диагностического комплекса, который не сильно быстро работает, но максимально качественно исследует тепловые сети. Эти все отключения сказались на ограничениях в горячей воде, — объяснил гендиректор «НТСК». — Нужно понимать: невозможно перекопать и поменять все трубы в городе и при этом поставлять горячую воду. Поэтому здесь чем больше перекладок, тем больше будет ограничений в горячей воде. Мы будем надеяться, что именно в отопительный период этих ограничений станет меньше.

По сложившейся ситуации корреспондент НГС также обратилась с запросами в мэрию и прокуратуру города. Ответы мы опубликуем, как только их получим.