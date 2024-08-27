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Мой дом Названа предварительная дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Названа предварительная дата начала отопительного сезона в Новосибирске

До включения батарей осталось меньше месяца

6 492
16 комментариев

Дома подключат к теплу после того, как среднесуточная температура на пять дней опустится ниже +8 градусов

Мэрия Новосибирска назвала предварительную дату начала отопительного сезона в 2024 году. Он запланирован на середину сентября.

— Начало отопительного периода ориентировочно 15 сентября 2024. Более точная дата определяется рабочей группой с участием представителя ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (Гидрометцентр), — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответе на запрос.

Отопительный период, согласно постановлению Правительства России, должен начинаться после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней ниже +8 градусов.

— На большинстве участков тепловых сетей, находящихся в ремонте, сроки завершения технологической и строительной части — 15 сентября 2024, — добавили в департаменте.

В прошлом году в Новосибирске отопительный сезон начался 21 сентября.

Сегодня, 27 августа, в мэрии предупредили о том, что в конце недели в Новосибирске возможно похолодание до +11 градусов днем.

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Комментарии
16
Житель городка
27 августа 2024, 14:46
Стало известно что еще неизвестно.....
Антонин Новый
27 августа 2024, 14:50
срочно.... когда хотят
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