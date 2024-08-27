Днем +11 градусов: новосибирцев предупредили о резком похолодании

Почти всю неделю в Новосибирске возможны дожди Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске на этой неделе ожидается понижение температуры до +11 градусов днем. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии 27 августа.

— В городе на этой неделе сохранится теплая погода, ночные температуры до +13…+14 градусов, днем до +21 градуса. К концу недели — понижение температуры, дневные до +11…+13 градусов, — рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска

Он отметил, что дожди прогнозируются в большинстве дней недели. Возможны грозы

Накануне новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на три дня. Ожидается, что 27 и 28 августа дневная температура составит +17…+20 градусов.