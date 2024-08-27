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Лето Днем +11 градусов: новосибирцев предупредили о резком похолодании

Днем +11 градусов: новосибирцев предупредили о резком похолодании

В городе возможны грозы

3 080
7 комментариев

Почти всю неделю в Новосибирске возможны дожди

В Новосибирске на этой неделе ожидается понижение температуры до +11 градусов днем. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии 27 августа.

— В городе на этой неделе сохранится теплая погода, ночные температуры до +13…+14 градусов, днем до +21 градуса. К концу недели — понижение температуры, дневные до +11…+13 градусов, — рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска

Он отметил, что дожди прогнозируются в большинстве дней недели. Возможны грозы

Накануне новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на три дня. Ожидается, что 27 и 28 августа дневная температура составит +17…+20 градусов.

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Комментарии
8
Поддерживаю
27 августа 2024, 10:09
Всю неделю значит пробки будут 9 баллов - готовьтесь морально!
Голая правда
27 августа 2024, 11:15
Как трогательно, когда тебя перенесут через лужу на руках! )))) молодой человек с фото, Вы-настоящий! )))
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