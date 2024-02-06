Жителям 115-летнего дома под Новосибирском разрешили не платить 20 тысяч за капремонт — долги исчезнут весной

В Новосибирской области семье Еременко, проживающим в 115-летнем ветхом доме, разрешили не платить за капремонт. При этом плату продолжают начислять
Жительница дома Нина Еременко рассказала корреспонденту НГС, что начисления приходят ежемесячно, несмотря на обещания чиновников убрать разрушающийся дом из программы капремонта.
В ноябре 2023 года НГС рассказал историю семьи из Колывани, которая проживает в купеческом доме, признанном объектом культурного наследия. Памятник находится в ветхом состоянии. Тогда чиновники Фонда модернизации ЖКХ пообещали разобраться в ситуации и отменить плату.
— После выхода статьи на НГС мы стали ждать, что дом уберут из программы капитального ремонта. Время от времени мониторили, заходили на сайт программы, но там ничего не изменялось. Боле того, ежемесячно добавлялось нам платежей почти по 1000 рублей. Стали дозваниваться до местной администрации, но там ничего объяснить не смогли, — заметила Нина.
Семья Еременко занимает часть дома, остальные площади делятся на двух других хозяев. За Еременко сегодня числится долг по капитальному ремонту почти на 20 000 рублей. Копии начислений в редакции НГС имеются.
Корреспондент НГС обратился в Фонд модернизации ЖКХ с просьбой прокомментировать ситуацию. Заместитель директора Фонда Дмитрий Белоусов объяснил, что все идет, как и должно.
— Мы говорили, что дом уберем из региональной программы. Последний раз программа выходила в октябре. Обычно она актуализируется раз в год, но в Новосибирской области — где-то раз в полгода. Думаю, весной все это и произойдет. Просто надо дождаться. А пока у нас нет правовых оснований снять начисления. Потому что дом — формально в программе, — уточнил Белоусов.
В Фонде ЖКХ добавили, что жителям не стоит беспокоиться о начислениях за капремонт и пени за просроченные платежи: весной все долги аннулируются.
В начале ноября 2023 года НГС рассказал, как остался без капитального ремонта знаменитый 100-квартирный дом, который является памятником архитектуры федерального значения. В Фонде модернизации ЖКХ пояснили, что ремонт фасада в 2022 году не смогли провести, так как жильцы не накопили на ремонт нужную сумму. Ранее по той же причине из региональной программы капремонта выпал еще один дом-памятник, известный как «профессорский дом».