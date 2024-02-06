Жителям 115-летнего дома под Новосибирском разрешили не платить 20 тысяч за капремонт — долги исчезнут весной

— После выхода статьи на НГС мы стали ждать, что дом уберут из программы капитального ремонта. Время от времени мониторили, заходили на сайт программы, но там ничего не изменялось. Боле того, ежемесячно добавлялось нам платежей почти по 1000 рублей. Стали дозваниваться до местной администрации, но там ничего объяснить не смогли, — заметила Нина.

