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«Для исключения риска порывов»: несколько десятков домов отключат от тепла в Кировском районе — смотрим карту

Отключение запланировано 25 января

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Специалисты проведут профилактические работы

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25 января в жилых домах Кировского района запланировано отключение отопления. Как сообщили в пресс-службе СГК, специалисты проведут профилактические работы для исключения риска новых порывов.

— В ближайшие дни, когда повысится температура воздуха, планируем провести профилактические работы в Кировском районе — для исключения риска новых порывов после аварийных ситуаций в левобережье, — сообщили в компании.

Уточняется, что работы проведут в течение одного дня на пяти участках внутриквартальных коммуникаций, в том числе по улицам Бурденко, 3-м пер. Бурденко, Мира и других. В контур отключения войдут 24 дома, школа и детский сад. Смотрим карту.

Отключение запланировано с 10:00 часов, сообщили в СГК.

— Теплосети, подводящие тепло к домам на Оловозаводской, 3-м переулке Бурденко, Горбаня, 2-й Ольховской, Бурденко, планируем включить в работу в этот же день — не позднее 16:00, на ул. Мира и Бетонной — к 18:00, Саввы Кожевникова — до 20:00, — сказано в сообщении.

В Новосибирске специалисты продолжают работать над восстановление тепла в домах на левом берегу города. Им предстоит отработать более 150 заявок жителей на регулировку отопления.

ОтоплениеСГККировский районНовосибирск
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