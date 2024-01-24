«В работе 165 заявок»: в Новосибирске отчитались о ситуации с отоплением в домах после коммунальных аварий

В Новосибирске специалисты продолжают работы на теплосетях города. Им предстоит отработать более 150 заявок жителей на регулировку отопления в домах.
Об этом сообщается в телеграм-канале министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. В сообщении сказано, что вечером 24 января в администрации Кировского района состоялось заседание регионального штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска.
— Параметры давления и температуры в теплосетях левобережья поддерживаются стабильными. В Ленинском районе за 24 января отработана 141 адресная заявка граждан, в работе остается 165 заявок на регулировку отопления, — сообщили в министерстве.
Отмечается, что 25 и 26 января в городе ежедневно по заявкам будут работать не менее 40 аварийных бригад. Специалисты поставили задачу завершить максимальное количество оставшихся обращений по ситуации.
По данным специалистов, участники заседания также обсудили профилактические работы на теплосетях Кировского района 25 и 26 января.
— Телефонограммы СГК будут официально направлены, УК обязаны проинформировать жителей, — сообщили в министерстве.
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