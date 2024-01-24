Зато ботинки снял: охранник нового новосибирского ЖК устроил на вахте посиделки с коллегой, а потом уснул в лифте

Жильцы ЖК «Квартал на Декабристов» в Новосибирске столкнулись с тем, что охранники их дома устроили посиделки на рабочем месте, а после этого один из них уснул в лифте.
В своем отзыве на «Фламп» местный житель Андрей рассказал, что собственники заметили сторожа спящим в лифте. Судя по фото, спящий разулся. Корреспонденту НГС автор жалобы уточнил, что инцидент, предварительно, произошел утром 24 января.
Мужчина заявил журналисту, что в комнате охраны были найдены 2 бутылки водки, стоявшие на полу, сигареты и разбросанные ключи. На фото из домового чата видно, что на столе также стояла банка рассола.
На полу, судя по сделанным очевидцами кадрам, были капли крови. В каком именно помещении их обнаружили — на вахте или нет — на момент подготовки публикации соседи не уточнили.
— После того, как его разбудили, пошел на рабочее место. Оскорблял, угрожал из-за того, что его снимают. Пункт охраны был открыт, — сегодня утром написала в чате одна из жительниц Юлия.
Еще одна жительница, Анастасия, в переписке добавила: несмотря на такие находки в подъезде, никакого шума слышно не было.
— В чате никто не писал о шуме. Обычно все соседи остро реагируют и пишут даже о единоразовом топоте или звуке от передвигания стула, — заверила она.
Хотя другая ее соседка возразила: около 12 ночи она слышала ругань.
Сразу несколько жильцов в голос заявили, что это не первая охрана в их доме, которая, по их мнению, ведет себя «неподобающим образом». Но всё же подметили, что именно такая ситуация произошла впервые.
В компании- застройщике «Брусника» НГС сообщили, что проверили информацию от жильцов. Там согласились с тем, что дежурившая в «Квартале на Декабристов» охрана нарушила порядок работы:
— Извините за это, — обратилась «Брусника» к жителям. — Ранее таких ситуация с охраной не было. Охранники — не сотрудники управляющей компании. Частное охранное предприятие, которое отвечает за них, сняло всю смену. Нарушителей уволили. Новые охранники заступят на пост в течение дня, для них инструктаж проведет лично начальник охраны.
Ранее стало известно, что пьяные дебоширы с топором дважды пытались попасть на ТЭЦ-5.