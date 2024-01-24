Зато ботинки снял: охранник нового новосибирского ЖК устроил на вахте посиделки с коллегой, а потом уснул в лифте

— Извините за это, — обратилась «Брусника» к жителям. — Ранее таких ситуация с охраной не было. Охранники — не сотрудники управляющей компании. Частное охранное предприятие, которое отвечает за них, сняло всю смену. Нарушителей уволили. Новые охранники заступят на пост в течение дня, для них инструктаж проведет лично начальник охраны.



Ранее стало известно, что пьяные дебоширы с топором дважды пытались попасть на ТЭЦ-5.