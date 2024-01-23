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«Не спасают даже беруши»: жители «Панорамы» мучаются из-за работы снегогенератора — они живут в ЖК с видом на горнолыжный комплекс

В новосибирской спортивной школе говорят, что убрать снежную пушку не получится, и учреждение появилось на этом месте раньше

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Пушку установили недалеко от жилых домов

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В Новосибирске между жителя жилого комплекса «Панорама» и местной школой по сноуборду развернулся конфликт из-за работы снегогенератора. Его используют для создания снега на склоне. Местные говорят, что от шума не спасают закрытые окна и беруши, а школа при этом не может проводить тренировки без снежной пушки.

«Про спокойный сон можно забыть»

Как рассказала редакции НГС одна из жительниц дома на улице Немировича-Данченко, 144/3, сотрудники спортивной школы по олимпийскому резерву по сноуборду регулярно включают снегогенератор под окнами жилого комплекса.

— Не спасают даже плотно закрытые окна и беруши. Шум такой сильный, что про спокойный сон можно забыть. Установка работает круглосуточно, — объяснила читательница НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Послушайте, как шумит пушка

Видео: читательница НГС

Со слов женщины, она обращалась в управляющую компанию жилого комплекса, но там объяснили, что территория школы не относится к их ведению, поэтому помочь жителям ничем не могу. При этом спустя несколько дней, снегогенератор убрали, вместо него установили другую технику — в нижней части склона. Ее, отмечает жительница слышно не так сильно.

В пресс-службе компании «Брусника» — застройщик ЖК «Панорама» — сообщили НГС, что первые жалобы на шум от снегогенератора появились примерно 3 — 4 года назад. Тогда управляющая компания обратилась в школу с просьбой решить проблему, но там отказали.

— Управляющая компания попросила отключать снегогенератор на ночь, владельцы не согласились из-за сложной системы. В этом году его стали ставить около другого дома, в школе сообщили, что шум необходимо потерпеть пару дней, потом он закончится, — рассказали НГС в пресс-службе «Брусники».

Снежную пушку включают несколько раз за сезон, обычно она работает два дня без остановки, после ее выключают, добавили в пресс-службе.

Школа появилась раньше, чем ЖК — ответ Минспорта

В пресс-службе министерства спорта Новосибирской области сообщили, что в 2024 году официальные жалобы на шум от работы снегогенератора от жителей «Панорамы» не поступали.

— Для проведения учебных и тренировочных мероприятий на территории учреждения необходимо осуществление оснежения склона при помощи снегогенератора. Местонахождение регулярно меняется. При работах учитывается направление ветра, оснежение склона производится в максимальной дали от жилых домов, — сообщили в министерстве.

Также в пресс-службе отметили, что в прошлом году для школы закупили качественную технику, которая несмотря на свою высокую мощность, входит в число самых бесшумных оборудований из имеющихся на рынке. При этом в школе говорят, что само учреждение было создано в 2016 году до строительства жилого комплекса, который позиционировался как «ЖК с видом на горнолыжный комплекс».

Год назад сотрудники зафиксировали электронное обращение из-за высокого уровня шума, но от музыки во время тренировок.

— С тренерами была проведена беседа по вопросу звукового сопровождения тренировочных мероприятий, — говорят в Минспорте.

Недавно житель дома на улице Забалуева, 3/1 рассказал, что его год мучает шум от кабеля интернет-провайдера, который слышно за окнами во время сильного ветра.

ШколаТренировкиСноубордСклонГораЖК ПанорамаШумМузыка
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