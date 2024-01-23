«Не спасают даже беруши»: жители «Панорамы» мучаются из-за работы снегогенератора — они живут в ЖК с видом на горнолыжный комплекс

«Про спокойный сон можно забыть»

Как рассказала редакции НГС одна из жительниц дома на улице Немировича-Данченко, 144/3, сотрудники спортивной школы по олимпийскому резерву по сноуборду регулярно включают снегогенератор под окнами жилого комплекса.

— Не спасают даже плотно закрытые окна и беруши. Шум такой сильный, что про спокойный сон можно забыть. Установка работает круглосуточно, — объяснила читательница НГС.