«Не спасают даже беруши»: жители «Панорамы» мучаются из-за работы снегогенератора — они живут в ЖК с видом на горнолыжный комплекс

В Новосибирске между жителя жилого комплекса «Панорама» и местной школой по сноуборду развернулся конфликт из-за работы снегогенератора. Его используют для создания снега на склоне. Местные говорят, что от шума не спасают закрытые окна и беруши, а школа при этом не может проводить тренировки без снежной пушки.
«Про спокойный сон можно забыть»
Как рассказала редакции НГС одна из жительниц дома на улице Немировича-Данченко, 144/3, сотрудники спортивной школы по олимпийскому резерву по сноуборду регулярно включают снегогенератор под окнами жилого комплекса.
— Не спасают даже плотно закрытые окна и беруши. Шум такой сильный, что про спокойный сон можно забыть. Установка работает круглосуточно, — объяснила читательница НГС.
Со слов женщины, она обращалась в управляющую компанию жилого комплекса, но там объяснили, что территория школы не относится к их ведению, поэтому помочь жителям ничем не могу. При этом спустя несколько дней, снегогенератор убрали, вместо него установили другую технику — в нижней части склона. Ее, отмечает жительница слышно не так сильно.
В пресс-службе компании «Брусника» — застройщик ЖК «Панорама» — сообщили НГС, что первые жалобы на шум от снегогенератора появились примерно 3 — 4 года назад. Тогда управляющая компания обратилась в школу с просьбой решить проблему, но там отказали.
— Управляющая компания попросила отключать снегогенератор на ночь, владельцы не согласились из-за сложной системы. В этом году его стали ставить около другого дома, в школе сообщили, что шум необходимо потерпеть пару дней, потом он закончится, — рассказали НГС в пресс-службе «Брусники».
Снежную пушку включают несколько раз за сезон, обычно она работает два дня без остановки, после ее выключают, добавили в пресс-службе.
Школа появилась раньше, чем ЖК — ответ Минспорта
В пресс-службе министерства спорта Новосибирской области сообщили, что в 2024 году официальные жалобы на шум от работы снегогенератора от жителей «Панорамы» не поступали.
— Для проведения учебных и тренировочных мероприятий на территории учреждения необходимо осуществление оснежения склона при помощи снегогенератора. Местонахождение регулярно меняется. При работах учитывается направление ветра, оснежение склона производится в максимальной дали от жилых домов, — сообщили в министерстве.
Также в пресс-службе отметили, что в прошлом году для школы закупили качественную технику, которая несмотря на свою высокую мощность, входит в число самых бесшумных оборудований из имеющихся на рынке. При этом в школе говорят, что само учреждение было создано в 2016 году до строительства жилого комплекса, который позиционировался как «ЖК с видом на горнолыжный комплекс».
Год назад сотрудники зафиксировали электронное обращение из-за высокого уровня шума, но от музыки во время тренировок.
— С тренерами была проведена беседа по вопросу звукового сопровождения тренировочных мероприятий, — говорят в Минспорте.
Недавно житель дома на улице Забалуева, 3/1 рассказал, что его год мучает шум от кабеля интернет-провайдера, который слышно за окнами во время сильного ветра.