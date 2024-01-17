Новосибирцев терроризирует шумный кабель интернет-провайдера — видео с жуткими звуками

— Но как нам жить пока они бодаются в суде? Скоро весна, ситуация усугубится, когда люди начнут открывать окна для проветривания, это будет настоящая круглосуточная пытка. Шум от этого кабеля слышно за несколько сотен метров, его уже обсуждают в домовых чатах соседних домов, а у меня он прямо под окнами детской и спальни. Также я писала жалобы на почту «Новотелекома», ответ был без каких-либо подробностей. А сейчас вообще не отвечают на письма, — заключила недовольная сибирячка.



В службе управления брендом «Электронный город» корреспонденту НГС сообщили, что проблему решат до конца недели.

