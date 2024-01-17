Новосибирцев терроризирует шумный кабель интернет-провайдера — видео с жуткими звуками

В Новосибирске жителей дома на улице Забалуева, 3/1 уже год мучает шум от кабеля интернет-провайдера, который слышно за окнами во время сильного ветра. В октябре люди обратились в управляющую компанию и к интернет-провайдеру, но до сих пор их проблему никто не решил.
— У нас с соседями общая проблема — кабель интернет-провайдера «Новотелеком». В начале 2023 года интернет-провайдер Новотелеком «Электронный город» подключил наш дом к интернету, проведя кабель от соседнего 9-этажного дома (Киевская, 23) к нашему 25-этажному дому (Забалуева, 3/1). Этот кабель проходит у окон квартир второго подъезда. Во время сильного ветра он издает звуки, под которые невозможно жить в квартирах. Этот шум слышно даже с закрытыми окнами. С осени не было ни одного дня, когда бы кабель находился в спокойном состоянии, — рассказала читательница НГС Елена.
По словам женщины, в октябре она обратилась в свою управляющую компанию с заявлением, УК начала претензионную работу с провайдером. Елена сообщила, что представитель УК намеревался в судебном порядке расторгнуть договор и демонтировать кабель.
— Но как нам жить пока они бодаются в суде? Скоро весна, ситуация усугубится, когда люди начнут открывать окна для проветривания, это будет настоящая круглосуточная пытка. Шум от этого кабеля слышно за несколько сотен метров, его уже обсуждают в домовых чатах соседних домов, а у меня он прямо под окнами детской и спальни. Также я писала жалобы на почту «Новотелекома», ответ был без каких-либо подробностей. А сейчас вообще не отвечают на письма, — заключила недовольная сибирячка.
В службе управления брендом «Электронный город» корреспонденту НГС сообщили, что проблему решат до конца недели.
— Согласование на перепрокладку кабеля получено. Все работы будут выполнены до конца этой недели, — отметил Дмитрий Мишин, руководитель службы управления брендом «Электронный город».
В компании также добавили, что сейчас у них появилась техническая возможность, поэтому провод уберут. По их словам, о проблеме стало известно в декабре 2023 года, но процедуры долго согласовывали. Жильцов о ситуации известили, они, со слов представителей «Электронного города», спокойны.
Также корреспондент НГС связалась с представителем управляющей компании «Комфортная среда». Там сообщили, что передадут контакты редакции ответственному лицу, и с корреспондентами свяжутся. На момент публикации материала на связь от УК так никто и не вышел.
Ранее НГС писал о том, что в одной из управляющих компаний города заявили о том, что постоянно травят крыс возле домов на Земнухова рядом с детским садом. Там упитанные грызуны выходят к людям и ничего не опасаются.