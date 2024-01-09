Более 5 миллиардов потратят на строительство нового жилья в Новосибирске — где оно появится

О том, что жилые дома появятся на улице Забалуева, стало известно в начале января. Строительством зданий займется ООО СЗ «Развитие», соучредителем которого выступает ООО УК «Концерн «Сибирь. Что известно об условиях реализации масштабного инвестпроекта — в материале.

В декабре мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство учебный центр с помещениями гостиницы. Здание появится в Октябрьском районе.