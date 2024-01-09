Более 5 миллиардов потратят на строительство нового жилья в Новосибирске — где оно появится

В Ленинском районе Новосибирска построят новые дома в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИПа). На возведение жилых зданий планируется потратить более пяти миллиардов рублей.
Об этом НГС сообщили в промышленно-строительном концерне «Сибирь».. Здания появятся на участке, который находится на улице Забалуева вблизи станции «Пригородный простор».
— Строительный концерн «Сибирь» на обозначенном участке планирует строительство пятой очереди ЖК «Радуга Сибири». Общая сумма инвестиций, согласно договора, составит 5 200 000 000 рублей, — сообщили в компании.
В организации уточнили, что проект предусматривает строительство трех двухподъездных домов, первое жилое здание планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Благоустройство дворовых территорий выполнят, как и в других очередях ЖК.
— Двор без машин, масштабное озеленение газонами, крупномерными деревьями и кустарниками. В каждом дворе предусмотрены площадки для детей всех возрастов и спортивная зона, комплектация которой в разных дворах отличается (уличные тренажеры, турники, спортивные площадки для игр с мячом, теннисные столы, беговые дорожки и т.п.), — уточнили в организации.
В компании также рассказали об образовательных объектах, которые появятся на территории жилого комплекса. Уже сейчас, по данным организации, на площадке завершили строительство школы, специалисты проводят процедуру ее ввода в эксплуатацию — она примет первых учащихся 1 сентября этого года.
Кроме того, в ЖК предусмотрено строительство детского сада, на данный момент ведется его проектирование. Начать возводить объект планируется в 2025–2026 годах.
— При проектировании и школы, и детского сада в расчет брали число детей с учётом пятой очереди, — пояснили в организации. — В ЖК «Радуга Сибири» предусмотрена единая зона отдыха для жителей всех очередей — озеро с благоустроенной набережной и парком, где выполнен ландшафтный дизайн и в дополнение к существующим высажены крупномерные деревья.
По данным «Контур.Фокуса», ООО Специализированный застройщик «Развитие» образовали в 2012 году в Новосибирске, директором и соучредителем (менее 0,1% доли) компании выступает Валентина Червова, еще одним совладельцем числится ООО УК «Концерн «Сибирь». Президентом и владельцем последнего является Валерий Червов — депутат Заксобрания Новосибирской области. На конец 2022 года выручка ООО СЗ «Развитие» составила 151, 3 миллиона рублей, чистая прибыль — 66,6 миллиона рублей. Концерн «Сибирь» выступает застройщиком ЖК «Радуга Сибири».
О том, что жилые дома появятся на улице Забалуева, стало известно в начале января. Строительством зданий займется ООО СЗ «Развитие», соучредителем которого выступает ООО УК «Концерн «Сибирь. Что известно об условиях реализации масштабного инвестпроекта — в материале.
В декабре мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство учебный центр с помещениями гостиницы. Здание появится в Октябрьском районе.