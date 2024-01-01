Участок у станции «Пригородный простор» отдадут под застройку — его получит фирма, связанная с депутатом

В Новосибирске новые жилые дома появятся на улице Забалуева в Ленинском районе. Их возведут в городе в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП).
Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области опубликовали на сайте правительства региона 29 декабря. Глава региона рекомендовал мэрии предоставить землю в аренду без проведения торгов компании для реализации МИПа, связанного со строительством домов на улице Забалуева. Участок могут предоставить ООО СЗ «Развитие».
— Рекомендовать мэрии города Новосибирска предоставить земельный участок <…> для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Забалуева — V очередь строительства многоэтажных жилых домов», — указано в распоряжении.
По данным «Контур.Фокуса», ООО Специализированный застройщик «Развитие» образовали в 2012 году в Новосибирске, директором и соучредителем (менее 0,1% доли) компании выступает Валентина Червова, еще одним совладельцем числится ООО УК «Концерн «Сибирь». Президентом и владельцем последнего является Валерий Червов — депутат Заксобрания Новосибирской области. На конец 2022 года выручка ООО СЗ «Развитие» составила 151, 3 миллиона рублей, чистая прибыль — 66,6 миллиона рублей. Концерн «Сибирь» выступает застройщиком ЖК «Радуга Сибири».
Площадь земельного участка составляет более 28 тысяч квадратных метров, по данным кадастровой карты, он находится вблизи станции «Пригородный простор» и ЖК «Радуга Сибири». Реализовать проект планируется за пять лет. Так, ввести в эксплуатацию первые два жилых дома по проекту необходимо в 2027 году, третье здание — в 2028 году.
В документах указаны условия реализации масштабного инвестпроекта. Общая площадь жилых помещений в зданиях должна составить не менее 38,4 тысячи квадратных метров. Не менее 965 квадратных метров жилья планируется передать в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков. Речь идет о компаниях, которые не передали жилье людям, вложившим средства в строительство зданий.
Кроме того, организация должна внести не менее 65 миллионов рублей на завершение строительства многоквартирного дома — его определит мэрия. НГС направил запрос в концерн «Сибирь» просьбой прокомментировать ситуацию.
В феврале прошлого года мэрия выдала разрешение на строительство 23-этажного многоквартирного дома в Дзержинском районе. Он появится на улице Королева.