Под Новосибирском продают коттедж за почти 60 миллионов — смотрим, что внутри

В Новосибирской области выставили на продажу двухэтажный коттедж за почти 60 миллионов. Жилье находится в селе Марусино Новосибирского района.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Сфера» на сайте n1.ru в декабре 2023 года. Общая площадь коттеджа составляет 350 квадратных метров, он находится на участке площадью 670 квадратных метров. Здание выполнено из кирпича.
— Ровный правильной формы участок, посажен газон, установлен автополив по всему периметру участка, — сказано в объявлении.
Стоимость объекта недвижимости составляет 59 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 168,5 тысячи рублей.
Осенью 2023 года в Новосибирске выставили на продажу коттедж с бассейном, зоной барбекю, баней. За недвижимость попросили 45 миллионов рублей.