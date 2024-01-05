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Под Новосибирском продают коттедж за почти 60 миллионов — смотрим, что внутри

Жилье находится в селе Марусино

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Жилье находится в селе Марусино

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В Новосибирской области выставили на продажу двухэтажный коттедж за почти 60 миллионов. Жилье находится в селе Марусино Новосибирского района.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Сфера» на сайте n1.ru в декабре 2023 года. Общая площадь коттеджа составляет 350 квадратных метров, он находится на участке площадью 670 квадратных метров. Здание выполнено из кирпича.

В объявлении сказано, что на первом этаже коттеджа находятся гараж на два автомобиля, кухня-гостиная и другое

В объявлении сказано, что на первом этаже коттеджа находятся гараж на два автомобиля, кухня-гостиная и другое

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Первый этаж также занимают кабинет, сауна, зимняя утепленная и летняя террасы

Первый этаж также занимают кабинет, сауна, зимняя утепленная и летняя террасы

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На втором этаже здания разместили мастер-спальню с гардеробной, две детские комнаты и санузлы

На втором этаже здания разместили мастер-спальню с гардеробной, две детские комнаты и санузлы

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Стоимость объекта недвижимости составляет 59 миллионов рублей

Стоимость объекта недвижимости составляет 59 миллионов рублей

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— Ровный правильной формы участок, посажен газон, установлен автополив по всему периметру участка, — сказано в объявлении.

Стоимость объекта недвижимости составляет 59 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 168,5 тысячи рублей.

Осенью 2023 года в Новосибирске выставили на продажу коттедж с бассейном, зоной барбекю, баней. За недвижимость попросили 45 миллионов рублей.

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