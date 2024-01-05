Под Новосибирском продают коттедж за почти 60 миллионов — смотрим, что внутри

В Новосибирской области выставили на продажу двухэтажный коттедж за почти 60 миллионов. Жилье находится в селе Марусино Новосибирского района.



Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Сфера» на сайте n1.ru в декабре 2023 года. Общая площадь коттеджа составляет 350 квадратных метров, он находится на участке площадью 670 квадратных метров. Здание выполнено из кирпича.